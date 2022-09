Inter, salti di gioia per i tifosi: ora esulta anche Inzaghi

In vista della gara contro la Roma Simone Inzaghi recuperà una pedina per la sua Inter che era stata considerata a rischio assenza.

Dopo la pausa che ha lasciato spazio alle Nazionali, regalando all’Italia l’accesso alla fase finale della UEFA Nations League, il calcio di club torna operativo. E tra i tanti club attesi alla ripartenza c’è l’Inter di Simone Inzaghi, che dopo un inizio di stagione tra alti e bassi deve assolutamente tornare a volare.

Lo vogliono i tifosi, lo vuole la società che aspetta un nuovo socio direttamente dall’NBA e, soprattutto, lo vogliono giocatori e allenatore. Questa Inter, è convinzione diffusa, può fare certamente di più. Ma dovrà dimostrarlo a partire dalla sfida in programma sabato a San Siro contro la Roma del grande ex José Mourinho.

Per superare questo momento difficile è necessario che Inzaghi possa contare sul maggior numero possibile di effettivi. Per questo nei giorni scorsi era cresciuta la preoccupazione dei tifosi per l’infortunio occorso a Roberto Gagliardini. Allarme fortunatamente subito rientrato.

Inter, contro la Roma c’è anche Gagliardini

Il centrocampista ex Atalanta aveva fatto preoccupare a causa di una botta al piede che si temeva potesse nascondere un infortunio abbastanza importante. Invece il danno è già stato assorbito, e contro la Roma il mediano classe 1994 sarà regolarmente a disposizione.

Una notizia positiva per Simone Inzaghi, che già dovrà fare a meno di una pedina importante come Calhanoglu. Gagliardini viene considerato nelle gerarchie del tecnico la prima riserva a centrocampo. E la sua presenza da titolare, nonostante il rientro del turco, è del tutto possibile. Potrebbe infatti spettare a lui e non ad Asllani il compito di sostituire Brozovic in cabina di regia.

Caratteristiche certamente diverse da quelle del giovane collega, forse meno adatte al ruolo, ma maggiore esperienza: il ballottaggio è aperto, ma certo Inzaghi sarà felice di poter scegliere in una sfida così delicata.