Serie A, tegola per il club: grave infortunio in Nazionale

La Serie A si prepara a ripartire e deve fare i conti con le conseguenze della pausa per le Nazionali: una squadra perde un elemento.

La pausa per lasciare spazio alle Nazionali non ha certo fatto scemare l’interesse intorno alla Serie A. Si è parlato molto infatti in questi giorni delle difficoltà economiche dell’Inter, che pare aver trovato un socio in arrivo dall’NBA, e naturalmente la situazione di Allegri alla Juventus è molto seguita e c’è grande curiosità su come la squadra ripartirà dopo aver recuperato molti giocatori assenti per infortunio a inizio stagione.

Certo è però che il calcio giocato è tutt’altra cosa. Due settimane possono non aver toccato certi equilibri ai massimi livelli, ma se da una parte hanno permesso ad alcune squadre di recuperare giocatori dall’altra può essere successo l’esatto contrario. I calciatori impegnati con le Nazionali non sono infatti andati in vacanza, ma hanno aggiunto impegni a quelli già esistenti. Aumentando stanchezza e ovviamente il rischio di infortunarsi.

È quanto successo a Ardian Ismajli. Il difensore centrale dell’Empoli è infatti uscito in barella nei minuti finali della gara che vedeva la sua Albania impegnata con l’Islanda. E adesso per lui si teme un lungo stop.

Serie A, dopo la pausa l’Empoli perde Ismajli

Come scrive La Nazione in edicola oggi l’incidente, avvenuto martedì 27 nella gara – terminata 1-1 -che ha chiuso il gruppo F Lega B, significa sicuramente che il kosovaro naturalizzato albanese salterà il prossimo impegno con il Milan.

Lo staff medico del club toscano valuterà l’entità dell’infortunio nei prossimi giorni. Prima infatti è necessario che l’edema presente sulla coscia di Ismajli si riassorba, e solo successivamente sarà possibile capire l’entità del danno muscolare e la durata dello stop.

Emerso nell’Hajduk Spalato, Ardian Ismajli è arrivato in Italia nel 2020 per indossare la maglia dello Spezia che lo ha acquistato per 2,5 milioni di euro. L’estate successiva il trasferimento all’Empoli, dove la scorsa stagione ha contribuito alla salvezza per poi partire titolare in quella in corso. La sua assenza, se prolungata, potrebbe essere un problema non da poco per il club toscano.