Lazio, il rinnovo è un’utopia: Lotito si sfrega le mani

In casa Lazio è sempre più difficile il rinnovo di un calciatore, ma Lotito potrebbe comunque uscirne da vincitore.

La Lazio di Maurizio Sarri ha cominciato bene la propria stagione, ma è ancora protagonista di vertiginosi alti e bassi. I biancocelesti, infatti, sono quarti in classifica insieme al Milan di Stefano Pioli con soli tre punti di svantaggio da Napoli e Atalanta, tuttavia l’ultima gara in Europa League è stata letteralmente un disastro.

I capitolini, di fatto, sono stati surclassati dal Midtjylland, visto che hanno perso con il risultato di 5-1. Dopo la sconfitta contro i danesi, ovviamente, la Lazio è stata subissata da tantissime polemiche. Lo stesso Sarri non nascose nel dopo gara tanta delusione per la prestazione dei suoi uomini.

Fortunatamente, la Lazio si è subito rifatta del capitombolo contro il Midtjylland. I biancocelesti, infatti, hanno poi dominato contro la Cremonese di Alvini, riuscendo a vincere per 0-4. In questa gara ha trovato la prima rete stagionale Milinkovic-Savic, e proprio sul serbo ci sono delle importanti novità di calciomercato.

Lazio, nessuna apertura di Milinkovic-Savic per il rinnovo: Lotito spera di venderlo per 80 milioni

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il rinnovo del centrocampista con la Lazio è sempre più una chimera. Milinkovic-Savic ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024, ma per adesso non ha aperto ad una possibile firma per prolungare. Il Mondiale in arrivo potrebbe essere un’ottima vetrina per far sì che il prezzo del suo cartellino aumenti.

Claudio Lotito, infatti, considerando il rinnovo sempre più difficile, spera che qualche importante squadra europea arrivi ad investire ben 80 milioni di euro per il suo giocatore. Il Mondiale, quindi, potrebbe accelerare l’addio di Milinkovic-Savic che, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, potrebbe lasciare la Lazio già a gennaio.