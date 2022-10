Inter-Roma, la decisione di Mourinho è definitiva: ribaltone e tifosi spiazzati

Inter-Roma, tutto pronto a San Siro per il fischio di inizio. Mourinho mischia le carte in tavola e lascia i tifosi a bocca aperta.

Il fischio d’inizio di Inter-Roma è sempre più vicino. Alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano, andrà in scena la super sfida del sabato dell’ottavo turno di campionato di Serie A 2022/2023.

Simone Inzaghi e Josè Mourinho si troveranno faccia a faccia ancora una volta, anche se il tecnico portoghese non sarà presente in panchina a causa della squalifica rimediata nell’ultimo turno. Al suo posto, a bordo campo, ci sarà Salvatore Foti, pronto a guidare i movimenti dei giallorossi.

Inter-Roma, le formazioni ufficiali del match

Servirà concentrazione e coraggio per portare a casa i tre punti: entrambe le squadre sono decise a vendere cara la pelle. Dopo il KO contro l’Udinese, i padroni di casa scendono in campo con gli uomini migliori, ma senza Brozovic e Romelu Lukaku, alle prese con alcuni problemi fisici. La Roma, invece, ritrova Paulo Dybala, in campo dal primo minuto di gioco. La sorpresa è l’assenza di Tammy Abraham: il centravanti giallorosso parte dalla panchina.