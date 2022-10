Empoli-Milan, divampano le polemiche: l’annuncio dell’Aia

Divampano le polemiche riguardanti Empoli-Milan: il dirigente dell’Aia è intervenuto per commentare l’episodio principale.

Continua a far discutere quanto accaduto sabato sera allo stadio “Castellani”, nel corso della sfida vinta dal Milan ai danni dell’Empoli. I rossoneri sono riusciti a prevalere grazie alle reti siglate da Ante Rebic, Fodé Ballo-Touré e Rafael Leao tuttavia l’azione che ha portato al primo gol sarebbe stata da annullare. Il motivo è da ricercare nella rimessa laterale effettuata, in maniera non regolamentare, da Sandro Tonali.

Il centrocampista, nell’occasione, ha battuto circa 10,46 metri più avanti rispetto al dovuto passando il pallone al portoghese, che ha poi servito all’ex Eintracht Francoforte l’assist per il più facile dei tap-in. Inutili le polemiche dei padroni di casa e del presidente Fabrizio Corsi. L’arbitro, infatti, ha convalidato il tutto facendo segno di riprendere il gioco dal centrocampo.

Tonali, nell’immediato post-match, ha provato a difendersi (“dal campo non era facile capirlo. Diciamo che ho fatto una furbata. Era giusto fare così in quel momento”) tuttavia resta chiaro l’errore commesso dal direttore di gara. Una svista confermata oggi dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi, intervistato dalla trasmissione ‘Radio Anch’io lo Sport”.

Milan, ancora polemiche dopo la rimessa laterale di Tonali

Il dirigente dell’Aia non si è nascosto, esprimendosi così sulla questione. “Sulla posizione della rimessa laterale contestata dall’Empoli contro il Milan, dico la verità, dovevamo essere più attenti. È l’unica sbavatura di una giornata ottimale, lo dico con orgoglio”. Parole destinate ad alimentare ancor di più la rabbia dei toscani, che nel prossimo turno di campionato affronteranno il Torino reduce da 3 sconfitte consecutive.

Il Milan, invece, mercoledì sarà impegnato in Champions League sul campo del Chelsea. I Blues, dopo 2 gare, occupano a sorpresa l’ultimo posto del Girone E con appena un punto. Per la squadra di Stefano Pioli (prima a quota 4) si tratta di un’occasione imperdibile: vincere, infatti, consentirebbe di consolidare il primato ed affossare la più temibile delle rivali.