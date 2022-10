L’Inter nel pieno dello stato di crisi, ma occhio all’annuncio improvviso che è una vera e propria manna per Inzaghi. Ora è ufficiale.

La sconfitta contro la Roma ha crepato ulteriormente l’autostima dell’Inter, che adesso versa in un vero e proprio stato di crisi. Le cinque sconfitte in dieci gare ufficiali sono un risultato pesantissimo, che è bastato (e come non potrebbe) a far vacillare anche la panchina di Simone Inzaghi.

Ora il Barcellona è uno scoglio durissimo per gli uomini nerazzurri, che sanno bene che un’altra sconfitta stasera complicherebbe tantissimo il cammino in Champions League del club. E aprirebbe crepe quasi irreparabili sul futuro dello stesso Inzaghi sulla panchina dell’Inter. O forse no? A pochi minuti dal fischio di inizio della gara di San Siro, la dirigenza meneghina si è esposta ufficialmente sulla posizione del proprio tecnico.

Inter-Inzaghi, parla Marotta: c’è l’annuncio ufficiale prima del Barcellona

Ai microfoni di ‘Mediaset’, Beppe Marotta non ha tergiversato sul tema Inzaghi. Alla domanda se l’ex Lazio verrà riconfermato a prescindere dal risultato di Inter-Barcellona, l’AD nerazzurro è stato chiaro: “Assolutamente sì, lo riconfermeremo. Questa squadra ha bisogno di ritrovare le proprie certezze, ciò che per noi è fondamentale”.

Parole nette, che Marotta accompagna anche con una considerazione sulla possibile contestazione del pubblico di San Siro: “So come si comporta la nostra tifoseria, è sempre stata al nostro fianco. Poi bisogna anche avere l’umiltà di accettare le critiche. Sono sicuro, però, che il pubblico ci darà una mano questa sera, affronteremo un avversario fortissimo”.