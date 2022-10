Futuro Juventus, messaggio ufficiale improvviso: ora parla Agnelli

La Juventus pensa al futuro e a parlare di quello che attende il club è lo stesso presidente Agnelli: questo il suo messaggio ufficiale.

La Juventus, dopo aver ritrovato la vittoria in Serie A contro il Bologna e in Champions League contro il Maccabi, ha ora intenzione di proseguire sul percorso intrapreso dopo la sosta per le nazionali. Nel frattempo è anche arrivato un messaggio ufficiale da parte di Andrea Agnelli.

Tramite i canali ufficiali del club ha, quindi, parlato Andrea Agnelli in prima persona. Tramite una lettera indirizzata agli azionisti del club. Il suo discorso è stato ampio e ha riguardato specialmente il futuro. La volontà è quella di tornare a vincere, sia in Italia sia in Europa.

Di tornare ad essere una squadra ostica da affrontare e di riuscire a recuperare, a tutti gli effetti, dopo l’era della pandemia che ha messo in ginocchio ogni settore. Agnelli ha infatti esordito affermando: “La via del risanamento economico è stata intrapresa dalla società. Ma è un percorso a tappe molto impegnativo. Che compare al termine delle tre stagioni contraddistinte dalla pandemia e passa attraverso momenti dolorosi”. Ecco poi cos’altro ha dichiarato.

Juventus, il messaggio di Agnelli è chiaro: ecco cos’ha dichiarato il numero uno bianconero

Queste le altre parole scritte dal numero uno del club bianconero: “Juventus ha messo a punto un nuovo piano triennale (2022-25). Nella consapevolezza che il triennio appena terminato non rappresenti la fine di un percorso espansivo, vanificato dalla pandemia. All’opposto, esso è il punto di partenza di un nuovo viaggio fatto soprattutto di calcio, di innovazione e di responsabilità verso le nuove esigenze che la società richiede”.

“Il piano – si legge ancora – si basa su cinque solidi pilastri, che costituiscono altrettante sfide cui la Juventus tutta, in campo e fuori dal campo, è chiamata”. I piani ha spiegato Agnelli sono infatti fondamentalmente: finanziario, gestionale, sportivo, ESG (tema si sostenibilità) e politico.

“L’obiettivo complessivo – ha spiegato il presidente – è mettere nuovamente al centro tifosi e calciatori. Le critiche e le delusioni sono utili per crescere. Il percorso di credibilità sarà impegnativo ma porterà risultati tangibili dentro e fuori dal campo”. In conclusione: “Juventus non si è mai fermata e intende scrivere nuovi capitoli vincenti della propria storia“. L’obiettivo principale è chiaro: tornare a vincere, fin da subito.