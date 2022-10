Juve, Milik out solo per affaticamento? C’è dell’altro, spunta il retroscena

Stasera l’importante sfida che la Juve giocherà contro il Maccabi in Champions. Out Milik, ma spunta un retroscena sul polacco.

La Juventus si prepara a scendere in campo in un match di fatto fondamentale per il prosieguo dell’avventura in Champions League. La partita contro il Maccabi Haifa è troppo importante per la Vecchia Signora che, dopo le sconfitte contro Paris Saint Germain e Benfica, vede proprio nel match contro gli israeliani un’ultima spiaggia dalla quale non si può uscire se non con i tre punti.

Massimiliano Allegri ha affrontato critiche pesanti nelle scorse settimane. Prima della sosta per le nazionali, la sconfitta col Monza ha lasciato l’amaro in bocca e trascinato la sua squadra in una crisi molto particolare. Poi la sfida col Bologna, la vittoria ed un ridestarsi che i tifosi aspettavano. Servono, però, conferme anche in ambito europeo.

Juve, Milik out per affaticamento? Non solo, spunta il retroscena

Uno dei giocatori che in questa prima fase della stagione sta dando segnali molto positivi è di sicuro Arek Milik. Arrivato praticamente nell’ultima fase di calciomercato, il giocatore polacco ha da subito dimostrato di non essere semplicemente una comparsa o un gregario, ma qualcosa di più.

Come confermato dallo stesso Allegri ieri, l’attaccante partirà dalla panchina nella sfida contro col Maccabi. Un affaticamento che ha spinto l’allenatore a non schierarlo dall’inizio, con Vlahovic che verrà affiancato da Di Maria.

Ma c’è solo un problema fisico dietro la scelta di lasciare Milik in panchina? Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, al netto dei problemi del polacco di natura fisica, c’è anche un altro aspetto che ha preso spazio nella mente dell’allenatore. Ad oggi – si legge – Allegri non contempla la possibilità di schierare insieme Vlahovic, Di Maria e Milik. Una soluzione che vedrebbe una squadra volta alla fase offensiva in maniera importante, ma che Allegri non prende ancora in considerazione.