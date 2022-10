“Barcellona? No, sarà più difficile…”: Inter, è Bastoni a suonare l’allarme

Per l’Inter c’è un allarme lanciato da uno dei suoi giocatori, Alessandro Bastoni. Arriva dopo la sfida col Barcellona.

Dopo la vittoria conquistata in Champions League contro il Barcellona, si è creato un grande entusiasmo in casa Inter. Il tutto arrivato dopo giorni di tensione, anche durante la sosta per le nazionali, a causa dei risultati negativi in campionati. L’ultima sconfitta contro la Roma, proprio al rientro dopo il periodo di stop per gli impegni delle nazionali, è stata mal digerita dai tifosi che si sono approcciati alla sfida contro i catalani con poche aspettative. Al tempo stesso, però, c’era la speranza di vedere una squadra pronta a dare tutto in campo.

Cosi è stato, ed i ragazzi di Inzaghi hanno portato a casa una vittoria importantissima, arrivata in un momento delicato. Simone Inzaghi non ha mai dato l’impressione di perdere la calma nel corso delle ultime settimane, ed infatti il tempo gli ha dato ragione. Almeno per quanto concerne la partita contro la squadra spagnola.

Inter, Bastoni avverte tutti: dopo il Barcellona…

Si, perchè adesso c’è bisogno di dare una risposta concreta anche in campionato. Dopo l’ultima debacle contro la Roma, adesso per l’Inter si profila all’orizzonte la sfida contro il Sassuolo. Match importantissimo, che servirà proprio per dare dimostrazione a tutto l’ambiente nerazzurro di essersi lasciati alle spalle il periodo negativo.

Alessandro Bastoni, però, ha voluto lanciare un allarme proprio in relazione alla partita contro la compagine neroverde. “Per certi versi sarà più difficile la gara coi neroverdi che quella col Barcellona”, ha spiegato il difensore in un’intervista rilasciata a ‘SportMediaset’. “Dobbiamo stare molto attenti ad una squadra che ci ha messo molto in difficoltà in passato”, le sue parole che suonano come un vero e proprio avvertimento.