Roma, il giudizio netto di Pagliuca: “Non mi piace, è insufficiente”

La Roma è chiamata a rispondere all’amara sconfitta subita in Europa League contro il Betis: è arrivata anche una pesante bocciatura da Pagliuca.

La Roma è chiamata a rispondere dopo la sconfitta arrivata, al fotofinish, nella serata di ieri contro il Betis in Europa League. José Mourinho ha dichiarato quello che è il proprio obiettivo nella competizione. Ma, nel frattempo, c’è stata anche una chiara bocciatura da parte di Gianluca Pagliuca.

La Roma si prepara a tornare in campo in Serie A. Sarà infatti impegnata contro il Lecce domenica sera alle ore 20:45. Tutti i giocatori, da Rui Patricio ad Abraham, sono chiamati a dare il meglio di sé per risollevare l’umore di un’intera squadra.

Proprio in merito all’estremo difensore giallorosso, però, è arrivata una bocciatura di non poco conto. Il pensiero dell’ex portiere ha voluto infatti riguardare direttamente Rui Patricio, bocciato per quanto mostrato fino a questo momento della nuova stagione. Al contrario, invece, c’è chi è stato elogiato e promosso a pieni voti.

Roma, senti Pagliuca: l’ex portiere boccia fermamente Rui Patricio e rivela il suo pensiero sulle prestazioni viste

L’ex portiere Gianluca Pagliuca, ad oggi preparatore dei portieri per il Bologna U19, ha così parlato ai microfoni di ‘Libero’ dell’estremo difensore della Roma: “Rui Patricio? È insufficiente. Non mi piace come para, come sta tra i pali. La Roma meriterebbe sicuramente di più se vuole arrivare in zona Champions e fare bene in Europa League”.

Il suo discorso, poi, ha voluto fare riferimento (in senso opposto) ad un altro portiere di Serie A. Queste sono state infatti le sue parole sulle prestazioni di Meret: “Alex è bravo, è sbocciato dopo anni bui durante i quali si era infortunato ed era stato messo dietro a Ospina. In estate il Napoli aveva cercato, chissà perché, Navas. Meret merita un ottimo in pagella ed è il portabandiera della gloriosa scuola della quale ha fatto parte il sottoscritto”.