Milan-Juventus, show a San Siro: sorpresa in arrivo per i tifosi

Milan-Juventus, big mathc del sabato della nona giornata di Serie A 2022/2023, regala spettacolo. Show a San Siro, che sorpresa.

Milan-Juventus è iniziata da pochissimi minuti. Allo stadio San Siro di Milano entrambe le formazioni sono pronte a darsi battaglia ed a regalare ai tifosi uno spettacolo emozionante. I rossoneri, dopo la batosta in Champions League contro il Chelsea, sono decisi ad invertire il trend. Anche i bianconeri di Max Allegri, però, cercano i tre punti.

Dopo il successo in Europa contro il Maccabi Haifa, il tecnico dei piemontesi ha come obiettivo la ricerca della continuità che, nelle ultime settimane, è mancata. I tifosi chiedono la vittoria a gran voce. Per questo, sul prato verde di San Siro, sarà battaglia sportiva.

Milan-Juventus, show di luci e laser per la partnership con Warner Bros. Discovery

Oltre allo spettacolo in campo, però, i tifosi presenti all’impianto sportivo milanese sono pronti a ricevere una grossa sorpresa inaspettata. Già annunciato nei giorni scorsi, all’intervallo tra primo e secondo tempo, andrà in scena uno spettacolo per i supporters presenti sulle gradinate.

Dopo l’annuncio della partnership tra Milan e Warner Bros. Discovery, a San Siro è oggi previsto uno show in seguito al fischio parziale del direttore di gara. Pronto un videomessaggio dell’attore Dwayne Johnson, noto ai più come ‘The Rock‘, protagonista del film in uscita al cinema ‘Black Adam’. Previsto, inoltre uno spettacolare show di luci e laser.