Il Milan deve rialzarsi dopo la sconfitta in terra londinese: segui la partita contro il Chelsea LIVE su SerieANews.com

La vittoria contro la Juventus è stato un vero e proprio toccasana. Anche perché serviva una reazione del genere, dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Chelsea. Adesso, il Milan di Pioli è chiamato nuovamente allo scoglio ‘Blues’, nella speranza di tirare fuori un coniglio dal cilindro che possa tenere in corsa qualificazione l’undici rossonero.

Battere la formazione di Graham Potter, però, sarà tutt’altro che semplice. Non solo il divario qualitativo tra le due squadre è già abbastanza ampio, ma il Milan dovrà fare a meno anche di tanti pezzi da novanta fermi ai box per infortunio. E per il Chelsea potrebbe essere l’occasione ghiotta per approfittarne e indirizzare il girone.

Champions League, le probabili di Milan-Chelsea

MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Diaz, Giroud, Leao.

CHELSEA: Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovavic, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang.