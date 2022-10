Serie A, i peggiori della giornata 9: incubo Fiorentina e Juve, crisi bomber

La giornata 9 di Serie A regala nuovi risvolti con squadre in ripresa e squadre che invece non riescono ad uscire dalla crisi.

La nona giornata di Serie A ha dato altri importanti segnali riguardo il nostro campionato. Il Napoli di Luciano Spalletti guida il campionato e continua a vincere, molto bene le romane e le milanesi con l’Inter che torna a vincere mentre continua il crollo della Juventus. La squadra di Allegri perde il big match di San Siro e cala notevolmente in classifica. I bianconeri hanno diversi protagonisti tra i peggiori di giornata:

Partendo dai portieri però non possiamo far riferimento a Lukasz Skorupski, protagonista di un periodo molto difficile. L’estremo difensore polacco commette un errore decisivo anche in Bologna-Samp, un errore che costa la vittoria al club rossoblù. Male con lui in difesa Soumaoro mentre tra i peggiori di reparto nel reparto difensivo è impossibile non citare la Juve. Bremer non convince, ma Leonardo Bonucci è tra i peggiori nella sfida da ex contro il Milan: Diaz lo scavalca con facilità in occasione del gol rossonero.

Male anche Cuadrado che appare troppo nervoso e non incide né in fase difensiva che in quella offensiva. Parlando di esterni delude anche il danese Maehle, nella sfida tra sorprese Udinese-Atalanta. Insufficiente Bianchetti in Cremonese-Atalanta ma la squadra protagonista in negativo è la Fiorentina. Il club viola crolla 4 a 0 in casa contro la Lazio e nessun difensore si salva. Particolarmente male Martinez Quarta e Milenkovic, subentrato malissimo nella ripresa.

Serie A, Juve e Fiorentina deludono ovunque

Non cambia molto anche a centrocampo in casa Fiorentina dove solo Amrabat lancia qualche piccolo segnale positivo. Molto male Barak e Bonaventura con il primo che entra troppo svogliato. Troppo irruento il gigante nordico Hjulmand, protagonista di un espulsione che costa caro al Lecce. In casa Udinese delude Lovric: il centrocampista è una delle sorprese dell’anno, ma contro l’Atalanta non mostra le sue qualità.

L’Inter vince, ma Asllani non convince: l’ex Empoli è protagonista di una gara poco lucida e Inzaghi lo toglie all’intervallo preoccupato per le ammonizioni. In casa Juve disastro totale per McKennie e soprattutto per Kostic con l’esterno serbo che fa un grosso passo indietro dopo le ultime prove convincenti. Il centrocampo bianconero soffre notevolmente i pari reparto del Milan.

Non solo Kostic, è un vero disastro serbo

Tolta la prestazione fantasmagorica di Sergej Milinkovic-Savic (ormai non è una novità), non è una bella giornata per i giocatori della Serbia. Vlahovic non solo fatica a creare, ma autore dell’assist erroneo che regala il gol di Diaz al Milan. Una prova avulsa dal gioco con Dusan che appare molto più in difficoltà rispetto al collega di reparto Milik. Parlando di attaccanti in difficoltà giornata nera per il suo connazionale Luka Jovic: la sua Fiorentina è protagonista di una disfatta, ma Luka non ne imbrocca una.

Sassuolo-Inter è la sfida di bomber in crisi e sia Pinamonti che Lautaro Martinez soffrono l’astinenza dal gol. I numeri, soprattutto per l’attaccante argentino, iniziano ad essere davvero impietosi, urge una ripresa, soprattutto visto l’imminente ritorno di Lukaku e la buona vena di Dzeko.