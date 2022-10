Pareggio amaro per la Lazio, lo Sturm Graz esulta per il 2-2

La Lazio è scesa questa sera in campo contro lo Sturm Graz allo Stadio Olimpico: questo il risultato del match di Europa League.

La Lazio è scesa in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare lo Sturm Graz. I biancocelesti avevano tutta l’intenzione di mostrare la propria forza in campo. Quella stessa forza mostrata in questa prima parte di stagione in corso in campionato. Questo il risultato finale del match.

La Lazio ha ospitato per il ritorno della fase a gironi di Europa League lo Sturm Graz nella capitale. All’Olimpico la squadra di Maurizio Sarri si è mostrata più cinica e più vicina a quel gruppo che scende ogni fine settimana in campo per la Serie A.

La gara di stampo europeo ha visto una squadra desiderosa di vincere, affidandosi alle proprie certezze. Come Immobile e Pedro. Nonostante l’espulsione subita da Lazzari, per doppia ammonizione, la Lazio non si è persa d’animo. Ma il risultato non è stato comunque quello sperato.

Lazio-Sturm Graz: in Europa League la squadra di Sarri resta in dieci e trova un altro pareggio

La Lazio ce la mette tutta all’Olimpico e in casa propria contro lo Sturm Graz. Eppure gli uomini di Maurizio Sarri non sono andati oltre il pareggio. Il primo gol del match è stato segnato da Ciro Immobile, la certezza dei biancocelesti, su rigore al 45′. Nella ripresa, tuttavia, il nervosismo è diventato subito palpabile, tanto che Manuel Lazzari viene ammonito per la seconda volta e perciò espulso.

Il pareggio è però arrivato grazie a Boving e alla rete siglata al 56′. Il sogno della Lazio però si è riacceso al 71′ grazie alla rete di Pedro, rete che ha fatto esplodere l’intero stadio. Ma il sogno è durato poco, perché ancora una volta lo Sturm ha ritrovato il pareggio sempre con Boving al 83′. Il risultato finale è stato, quindi, di 2-2. Classifica in questo momento in perfetta parità tra le quattro squadre.

Europa League, classifica Gruppo F: Feyenoord 5, Midtjylland 5, Lazio 5, Sturm Graz 5.