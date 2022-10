“E’ ancora malata grave…”: Juve, la vittoria non convince tutti

La vittoria della Juve è una boccata d’ossigeno in questo momento di crisi. Bianconeri fuori dal tunnel? C’è ancora grande incertezza.

La Juve è tornata finalmente alla vittoria, quel passaggio necessario e che i tifosi stessi aspettavano di poter toccare con mano dopo le recenti delusioni patite sia in campionato che in Champions. La sconfitta contro il Maccabi Haifa, in particolare, ha aperto una voragine tra i tifosi e la squadra, con Massimiliano Allegri finito al centro del polverone mediatico.

E cosi la decisione di andare in ritiro (non punitivo, come specificato dall’allenatore) nella speranza di rimettere insieme i cocci e dare una risposta in un match importante come il derby contro il Torino. I tre punti sono arrivati. Basta questo per dormire sonni tranquilli?

Difficile dirlo. Di sicuro alla Juve serve una risposta che sia continuativa nel tempo, una striscia di risultati convincenti e soprattutto di prestazioni degne di nota sul campo. Al netto della vittoria, va detto, una parte di tifosi bianconeri ha comunque mostrato grande riserve per quanto visto in campo.

Juve, non tutti sono convinti dopo la vittoria: il commento di Oreggia

Come detto, molti tifosi hanno sollevato dubbi soprattutto sulla prestazione messa in campo dalla Juventus. Insomma, per Allegri ci sarà ancora tanto da lavorare nelle prossime settimane. La vittoria col Torino, di fatto, non tiene tranquillo un ambiente che ha visto davvero troppe debacle per potersi dire fuori dal tunnel.

E cosi Vittorio Oreggia, giornalista ed ex direttore di ‘Tuttosport’, ha commentato su Twitter la vittoria della Vecchia Signora, evidenziando proprio come sia ancora presto per potersi dire emersi dalle acque torbide della crisi. “Un derby mediocrissimo ma più Juventus di Toro. Lo decide Vlahovic con una zampata. Il Torino apre la sua crisi, la Juventus respira ma è ancora malata grave”, le parole di Oreggia sui social. Dichiarazioni che rispecchiano il pensiero di tanti tifosi.