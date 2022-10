Lazio, adesso Sarri è davvero nei guai: il dato “horror” gela i tifosi

Lazio, Maurizio Sarri rischia davvero grosso. Il tecnico è nei guai per davvero: a dimostarlo c’è un dato che fa rabbrividire i tifosi.

La Lazio di Maurizio Sarri, dopo il pari di ieri contro l’Udinese di Sottil, deve fare i conti conti con una vera e propria tegola che rischia di compromettere il cammino del club biancoceleste. L’infortunio di Ciro Immobile, bomber biancoceleste, mette davvero nei guai il tecnico Sarri che, adesso, è chiamato a correre ai ripari.

Uscito in lacrime durante il primo tempo per un problema fisico alla gamba sinistra, Immobile verrà presto sottoposto ad accertamenti clinici per comprendere l’entità del suo infortunio. L’obiettivo è stilare una tabella di marcia il più precisa possibile per rivederlo in campo nel minor tempo possibile.

Lazio, Immobile rischia un lungo stop: dati da brividi

Ieri, nell’immediato post gara, il responsabile dello staff medico della società laziale ha gelato i tifosi, ma solo dopodomani verranno effettuati gli esami e le visite mediche. L’edizione odierna de ‘Il Messaggero’ ha fatto il punto della situazione. Secondo il quotidiano, il timore è che Immobile possa aver rimediato uno stiramento tra primo e secondo grado alla coscia sinistra oppure uno strappo.

Qualora fosse effettivamente così, Sarri sarebbe davvero nei guai. Il motivo? Con un lungo stop all’orizzonte mancherebbe un vero e proprio sostituto di ruolo del centravanti italiano. Immobile è il perno fondamentale del pacchetto offensivo e a dimostrarlo sono i numeri. In 235 presenze con la Lazio, dal 2016 ad oggi, l’attaccante ha saltato solo venti partite. Senza di lui in campo, il giornale parla di “numeri horror”: solo sei vittorie, sette pareggi e ben sette sconfitte.