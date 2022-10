Milan-Monza, doppio ritorno per Pioli? Origi insidia Giroud

Milan-Monza si sfideranno nell’11^ giornata di Serie A. Rossoneri a caccia di conferme per cercare di confermare l’ottimo successo contro il Verona. Biancorossi chiamati all’immediato riscatto dopo il passo falso contro l’Empoli

Piede sull’acceleratore per il Milan per puntare dritto all’immediata rimonta e raggiungere nuovamente la vetta della classifica. In vista del match dell’11^ giornata contro il Monza di Palladino, il tecnico rossonero spera di poter recuperare alcuni infortunati.

Punto interrogativo sul ritorno in campo di Maignan. Il portiere francese viaggia spedito verso il titolare recupero, ma non è escluso che Pioli decida di non rischiarlo nell’immediato. L’ex Lille potrebbe tornare in campo solamente in vista dalle 12^ giornata, ma gli ultimi dubbi saranno sciolti solamente dopo l’ultima rifinitura di venerdi.

Detto questo, occhi puntati anche sul ritorno di De Ketelaere. Il fantasista belga è pronto a tornare ad allenarsi in gruppo e riconquistare immediatamente una maglia da titolare nel ruolo di trequartista centrale alle spalle dell’unica punta. Contro il Monza potrebbe partire titolare.

Milan-Monza, ballottaggio Origi-Giroud: occhio anche a Rebic

Origi potrebbe insidiare la titolarità di Giroud già dalla sfida dell’11^ giornata contro il Monza. E’ questa la potenziale sorpresa che Pioli potrebbe concretizzare in vista del prossimo impegno di campionato. Più defilata la candidatura di Rebic.

Per quel che riguarda il centrocampo, qualora De Ketelaere non dovesse partire titolare, Adli, Diaz e Pobega si giocheranno un posto nell’undici titolare nella posizione di sotto punta. A centrocampo ci sarà spazio per la solita coppia Bennacer-Tonali.