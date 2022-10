“Vorrei giocare nel Napoli”: la rivelazione fa impazzire i tifosi

Un calciatore della Serie A oggi ha avanzato la propria candidatura, rivelando di voler giocare con la maglia del Napoli.

Il Napoli, fino a questo momento, è stato un rullo compressore capace di bucare qualsiasi difesa affrontata (ad eccezione di quella della Fiorentina). Un dominio testimoniato dai numeri: in campionato, ad esempio, gli azzurri sono primi in classifica a quota 26 punti frutto di 8 vittorie e 2 pareggi. Ottimo anche il rendimento in Champions League, dove la squadra ha infilato 4 successi di fila che di fatto hanno già spianato la strada verso gli ottavi.

Un ruolino di marcia impressionante, che conferma la bontà del lavoro fatto in estate dal club. La scelta di far partire big del calibro di Lorenzo Insigne e Kaldidou Koulibaly e puntare su elementi poco conosciuti al grande pubblico ha infatti prodotto risultati al di là di ogni più rosea aspettativa. Ogni nuovo innesto è riuscito a fornire un contributo concreto alla causa e questo sta consentendo alla dirigenza di concentrarsi sulle trattative riguardanti i rinnovi di contratto.

Quella con Stanislav Lobotka, ad esempio, è in dirittura di arrivo. Al centrocampista in scadenza nel 2025 è stato proposto un nuovo accordo fino al 2027, a poco meno di 3 milioni netti all’anno. Una volta conclusa la pratica, il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli provvederanno a blindare Khvicha Kvaratskhelia finito nel mirino di vari top club. Per gennaio, salvo sorprese, non sono previsti altri acquisti ma intanto una delle rivelazioni del campionato si è fatto avanti: Luca D’Andrea.

Napoli, D’Andrea del Sassuolo si è fatto avanti

Il classe 2004 del Sassuolo ha debuttato quest’anno, nella sfida vinta ai danni del Torino il 17 settembre. E nel corso di un’intervista rilasciata oggi a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha avanzato la propria candidatura rivelando di essere un grande tifoso della formazione partenopea.

“Avevo un ottimo rapporto con Raspadori, mi spiegava i movimenti e come attaccare la porta: la voce di Jack ce l’ho sempre in testa. Da piccolo mi parlavano solo di Maradona ed io cercavo i video. Mi sono innamorato di Diego. Sono tifoso del Napoli, il mio sogno è giocare lì”. Una vera e propria dichiarazione d’amore quella di D’Andrea, schierato titolare anche nell’ultimo turno contro l’Atalanta ed autore di un assist. Cosa risponderà il club azzurro?