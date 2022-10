“Non avevo scelta”: Serie A, addio improvviso. Annuncio definitivo

Si vociferava che sarebbe giunto l’annuncio per la Serie A e in effetti l’addio è stato formalizzato: omaggio internazionale per il calciatore.

“Passione, divertimento, sacrificio, dedizione. Il calcio è la mia vita. Quando mi guardo indietro, sono orgoglioso e più che felice per le esperienze che ho vissuto”, comincia così il messaggio che Frank Ribery condivide sui social per annunciare la decisione di ritirarsi dal calcio giocato. Una scelta che chiaramente il campione francese ha preso a malincuore, ma alla quale in qualche modo aveva cominciato ad abituarsi da tempo a causa delle condizioni fisiche non ottimali.

La Salernitana ha completato l’annuncio del calciatore con un proprio comunicato ufficiale. Il contratto è stato consensualmente risolto e nell’occasione la società ha ringraziato il giocatore “per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata e per l’impegno profuso, per aver indossato con il massimo rispetto la fascia di capitano nella stagione che ha portato alla storica salvezza in Serie A. Per aver onorato al meglio i colori granata e per tutto quello che ha rappresentato per il mondo del calcio”.

Tuttavia, non è un addio. Anzi è la continuazione di un sogno, perché Ribery resterà a Salerno con un ruolo nuovo. Da domani infatti rivestirà una nuova carica che sarà meglio specifica, dopo il saluto che farà ai tifosi, in occasione della sfida contro lo Spezia.

Salernitana, Ribery si ritira: la lettera del campione

Nella lettera pubblicata su ‘Instagram’, Ribery aggiunge un video nel quale chiarisce: “Nonostante ce l’abbia messa tutta negli ultimi tre mesi, il dolore al ginocchio è solo peggiorato e i medici sono stati chiari: non ho più scelta, devo smettere di giocare. Sono quindi obbligato a concludere qui la mia carriera di giocatore professionista”.

La decisione quindi è diventata inevitabile per cui Ribery si è rivolto ai tifosi, ringraziandoli su tutti perché sono stati il suo motore: “Ci sono stati dei momenti difficile, e voi siete sempre stati con me incondizionatamente. Mi avete motivato e spinto, mi avete mostrato amore. Grazie, senza di voi niente sarebbe stato possibile”.