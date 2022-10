Juve, che fine hanno fatto Miretti e Fagioli? La nuova decisione di Allegri

Che fine hanno fatto Miretti e Fagioli nelle gerarchie del centrocampo della Juventus? Dopo un inizio brillante, l’ex centrocampista dell’Under 23 sembrerebbe essere scivolato leggermente indietro nelle preferenze di Allegri. Praticamente mai pervenuto l’ex Cremonese.

Miretti ha perso il posto da titolare: è questo ciò che traspare delle ultime partite di campionato e delle ultime apparizioni in Champions League. La sensazione è che Allegri abbia “bocciato” il giovane centrocampista dopo l’errore contro il Benfica, il quale è costato il calcio di rigore in favore del club portoghese.

Un errore pagato a caro prezzo, anche se Allegri ha confermato che i giovani hanno bisogno di equilibrio e di poche pressioni per rendere al meglio. Il tecnico della Juventus, in conferenza stampa ha ammesso: “Miretti arriva da un inizio di stagione dove ha consumato tantissime energie fisiche e mentali”.

Detto questo, il giovane centrocampista bianconero dovrà essere bravo a riconquistare la fiducia del suo allenatore soprattutto in vista dell’imminente ritorno di Pogba, il quale potrebbe chiudere ulteriormente gli spazi a centrocampo.

Miretti e Fagioli, la decisione di Allegri in vista di gennaio

Miretti resterà alla Juventus senza il minimo dubbio, anche perchè avrà modo e tempo di ritagliarsi nuovamente il suo spazio dopo un leggero periodo di appannamento. Discorso differente per Fagioli, praticamente dimenticato da Allegri in questo inizio di stagione e chiamato in causa solamente per 59 minuti complessivi.

L’ex Cremonese potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di gennaio con la formula del prestito, per poi far ritorno in bianconero in vista del prossimo giugno, quando alcuni centrocampisti in rosa potrebbero lasciare Torino a titolo definitivo. Fagioli piace a Sampdoria, Spezia, Cremonese e Udinese. Allegri sembrerebbe aver già deciso: Miretti resta, Fagioli sarà sacrificato per il suo bene. Giocare con costanza e continuità aiuterà l’ex grigiorosso a un processo di crescita totale.