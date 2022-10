Juventus-Empoli potrebbe rappresentare uno step fondamentale per la definitiva rinascita dei bianconeri. Allegri potrebbe puntare ancora sul 3-5-2, ma occhio alle possibili novità di formazione

Piede sull’acceleratore e caccia a nuove conferme in vista delle prossime gare. Allegri dovrà cercare di portare a casa una vittoria per riconquistare fiducia da parte della dirigenza e dei suoi tifosi. A prescindere dalla conferma di Agnelli, il tecnico bianconero potrebbe rimanere in bilico in caso di nuovo passo falso.

Detto questo, contro l’Empoli ci sarà spazio per il 3-5-2. Allegri ha confermato le assenze di Chiesa e Pogba, mentre a centrocampo dovrebbe essere confermato dal primo minuto McKennie. Possibile esclusione per Paredes, non ancora al meglio.

Per quel che riguarda la difesa, invece, il tecnico della Juventus si affiderà nuovamente a Bonucci dal primo minuto, complice anche l’assenza per infortunio di Bremer. Da valutare anche la possibili promozione di Gatti nell’undici titolare.

Juventus-Empoli, Vlahovic potrebbe riposare?

Non solo Paredes, occhio anche alla possibile esclusione di Vlahovic. L’attaccante serbo potrebbe riposare in vista della sfida di Champions League contro il Benfica. In attacco potrebbero trovare spazio Milik e Kean, anche se non è escluso che Allegri punti ancora sull’ex Fiorentina con l’esclusione di Kean dal primo minuto. Sugli esterni agiranno Cuadrado e Kostic. Ecco le proabibili formazioni del match