Dimissioni Cannavaro, arriva l’annuncio ufficiale: caos per l’ex Juve

L’avventura di Fabio Cannavaro sulla panchina del Benevento è iniziata nel peggiore dei modi e la squadra non riesce a migliorare.

Il Benevento di Fabio Cannavaro stenta a decollare. Il club campano ha cambiato tecnico recentemente assumendo l’ex Pallone d’Oro, ma la squadra fatica ad ottenere i risultati sperati. I sanniti oggi sono caduti a Como con i padroni di casa vincenti per 2 a 1. Decide una doppietta di Cerri mentre non basta agli ospiti la rete di Leverbe, servito da Ciano.

Brutte notizie per Fabio Cannavaro che ha perso per infortunio anche Camillo Ciano con il giocatore uscito per infortunio. Nel post partita Cannavaro ha però scioccato tutti annunciando le dimissioni da allenatore del Benevento:

“Ho comunicato alla squadra e alla società le mie dimissioni, credo che dopo questa partita sia un atto dovuto”. Poi Cannavaro ha chiarito meglio spiegando che: “La società non ha accettato le mie dimissioni e quindi ora devo analizzare questa partita. Sarà importante capire gli errori che ci condizionano”.

Benevento, Cannavaro commenta la sconfitta

Ennesimo risultato negativo per il club campano, che, al momento, è quindicesimo in classifica in piena zona playout. Risultati incredibili visto le ambizioni iniziali della società e una crisi che la squadra non riesce a far terminare. Cannavaro ha poi commentato il match:

“Se non sono riuscito a far capire la differenza tra lo giocare a calcio e vincere i match la colpa è mia. Non si tratta di condizione fisica, la reazione nella ripresa lo dimostra e gli infortuni non sono un alibi. Devo lavorare sui giocatori che ho a disposizione, ma non mi aspettavo queste difficoltà”.