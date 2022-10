Calciomercato Juventus, il mancato rinnovo del big è una manna: Allegri sogna

Dopo il successo della sua Juventus contro l’Empoli di Zanetti, per Massimiliano Allegri è arrivata un’ottima notizia dal calciomercato.

Dopo il capitombolo in Champions League contro il Maccabi Haifa, la Juventus è stata letteralmente subissata da tantissime critiche. I bianconeri, però, hanno fatto quadrato e sono riusciti a vincere due partite consecutive: prima quella nel derby contro il Torino di Ivan Juric e poi quella di venerdì scorso contro l’Empoli.

Proprio contro i toscani, la Juventus ha mostrato un notevole miglioramento dal punto di vista fisico. Gli uomini di Massimiliano Allegri, infatti, hanno finito in crescendo la gara dell’Allianz contro l’Empoli, visto che nei minuti finali hanno preso il largo con la doppietta di Adrien Rabiot.

La Juventus è attesa adesso dal match decisivo di martedì contro il Benfica. La ‘Vecchia Signora’, di fatto, contro i lusitani deve assolutamente cercare di vincere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Nonostante che al match manchino ancora due giorni, Massimiliano Allegri può già esultare.

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri sogna Marco Asensio: i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo, infatti, Marco Asensio ha deciso di non rinnovare con il Real Madrid. Il contratto del calciatore spagnolo scadrà il prossimo giugno e, quindi, si potrebbe trasferire in un altro club da parametro zero.

Questa notizia non può che far felice la Juventus di Allegri, considerando che da tempo è sulle tracce di Marco Asensio. Tuttavia la ‘Vecchia Signora’ dovrà stare attenta alla concorrenza anche di altre squadre: Milan ed Inter in Italia e Barcellona in Spagna.