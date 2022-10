Dinamo Zagabria-Milan, Pioli ha deciso: rivelazione dell’ultim’ora

Il Milan si gioca questa sera contro la Dinamo Zagabria, ma in queste ore c’è stata una rivelazione importante su una decisione di Pioli

Dopo il successo netto di sabato scorso contro il Monza di Raffaele Palladino, il Milan è chiamato ad ottenere un’altra vittoria. I rossoneri, infatti, scenderanno in campo di nuovo questa sera per sfidare in trasferta la Dinamo Zagabria per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League.

Il Milan, se vuole sperare ancora di qualificarsi agli ottavi di finale, dalla Croazia deve portare assolutamente a casa i tre punti. Dopo le due sconfitte rimediate contro il Chelsea, di fatto, la squadra di Stefano Pioli deve assolutamente vincere sia questa sera contro la Dinamo Zagabria che la settimana prossima contro il Salisburgo.

I rossoneri, infatti, sono terzi nel proprio girone con due punti di svantaggio dal secondo posto, occupato dalla squadra austriaca. In casa rossonera c’è la consapevolezza dell’importante del match di questa sera contro la Dinamo Zagabria, tantoché Stefano Pioli ha compiuto una decisione importante.

Dinamo Zagabria-Milan, la rivelazione sulla decisione di Pioli: “Giocherà De Ketelaere”

Secondo quanto riportato dal portale ‘MilanNews.it’, Brahim Diaz, infortunatosi nel corso del corso del match di sabato contro il Monza, è recuperato, ma contro la Dinamo Zagabria giocherà Charles De Keteleare.

Stefano Pioli, di fatto, ha scelto il calciatore belga per giocare nella trequarti offensiva rossonera. De Ketelaere ha vinto il ballottaggio con Rade Krunic, il quale partirà dalla panchina. Il resto dell’attacco del Milan sarà completato da Rebic, Leao e Giroud.