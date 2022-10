“Vale 120 milioni”: incredibile in Serie A, il presidente spiazza tutti

Un giocatore della Serie A, grazie all’ottimo avvio di stagione, ha raggiunto una valutazione record: spiazzate le pretendenti.

Sono tanti i giocatori che, in questo primo scorcio della Serie A, sono riusciti a distinguersi offrendo prestazioni di alto livello che hanno fatto la fortuna delle rispettive squadre e sognare i tifosi. Uno di questi, proprio in virtù del suo ottimo rendimento,, è finito nel mirino di numerosi top team sia italiani che europei. Tuttavia molto difficilmente lascerà il suo attuale club, alla luce delle dichiarazioni rilasciate nella giornata odierna dal presidente.

Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, autore di 4 reti e 7 assist in 15 apparizioni complessive. Numeri da trascinatore vero, che hanno attirato l’attenzione della Juventus e del Manchester United. La Lazio, dal canto suo, non intende privarsene. Il piano, in particolare, è quello di pianificare il prima possibile l’incontro con il suo agente Mateja Kezman ed iniziare a gettare le basi del prossimo accordo economico.

Una strategia che il numero uno dei biancocelesti, Claudio Lotito, ha confermato oggi nel corso di un’intervista concessa a ‘Il Messaggero’. Poche parole, le sue, ma sufficienti per tranquillizzare la piazza capitolina e spaventare le spasimanti del centrocampista: “Non lo vendo, gli offrirò il rinnovo. Lo ribadisco, ora vale 120 milioni, e ogni mese che passa, sale il prezzo”.

Serie A, Lotito pronto a blindare Mlinkovic-Savic

La trattativa, come confermato di recente dal procuratore, scatterà al termine della kermesse in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. “Dopo la Coppa del Mondo sarà il momento di discutere prima con il presidente e poi anche con tutti gli altri”. Il calciatore andrà in scadenza nel 2024 ed al momento risulta essere il secondo elemento più pagato della rosa (3.2 milioni) dietro Ciro Immobile (4). Lotito, quindi, sarà chiamato a mettere sul piatto una cifra superiore rispetto a quella attualmente percepita da Milinkovic-Savic per strappare il suo “sì”.

La Juventus, nel frattempo, resta alla finestra in attesa di vedere che piega prenderanno gli eventi. La rivoluzione bianconera all’orizzonte prevede il suo acquisto ma portarlo via dalla Lazio rischia di essere più complicato di quanto immaginato. Un ulteriore problema da affrontare per il presidente Andrea Agnelli, già scosso dall’inchiesta legata al caso plusvalenze e dall’eliminazione in Champions League. Lotito, invece, sorride. Ha un tesoro in rosa.