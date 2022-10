Calciomercato Juventus, un colpo per Allegri: concorrenza spietata

La Juventus, oltre nel cercare la rimonta in campionato, sta cercado di fare un colpo per Allegri in sede di calciomercato.

Dopo la sconfitta in Portogallo contro il Benfica, che ha sancito l’eliminazione aritmetica dalla Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri ha battuto nel tardo pomeriggio di ieri il Lecce di Marco Baroni con il risultato di 0-1.

La rete decisiva della partita è stata siglata da Nicolò Fagioli al 73’. Il giovane calciatore, classe 2001, ha battuto Falcone con un bellissimo tiro a giro, il quale prima ha baciato il palo e poi è entrato in rete. La Juventus contro il Lecce non ha di certo fornito una grande prestazione, ma ha comunque meritato il successo.

Con la vittoria ottenuta al Via del Mare, ed in attesa delle gare di oggi, gli uomini di Massimiliano Allegri si sono portati a soli due punti dal quarto posto. La Juventus, paradossalmente, in campionato è ancora in piedi grazie ai suoi giovani e forse proprio per questo ne sta cercando un altro.

Calciomercato Juventus, si prepara un colpo per Allegri: piace Frimpong del Bayer Leverkusen

Secondo quanto raccolto dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira su ‘Twitter’, infatti, la Juventus sta monitorando Jeremie Frimpong, terzino destro del Bayer Leverkusen. Tuttavia i bianconeri per prendere il classe 2000 dovranno fare fronte ad una concorrenza spietata, visto che sul calciatore ci sono già Real Madrid ed il Manchester United.

Frimpong ha sorpreso tutti in questi primi due mesi della stagione 2022/23. Il terzino olandese, infatti, in 17 partite ha già realizzato ben 5 gol e fornito 2 assist vincenti ai propri compagni. Il giocatore, se dovesse mai venire a Torino, dovrebbe prendere il posto sulla corsia destra occupato ora da Cuadrado.