Fiorentina, Jovic corregge il tiro dopo le polemiche: “I piani futuri…”

L’attaccante della Fiorentina Jovic torna sui suoi passi: “Sono felice e concentrato sugli obiettivi viola” ha detto a ‘Mozzart Sport’

Luka Jovic ci riprova. L’attaccante della Fiorentina è tornato a parlare per correggere il tiro dopo che le precedenti dichiarazioni avevano indispettito il mondo viola in quanto l’attaccante serbo aveva sostanzialmente detto che la compagine gigliata fosse soltanto un club di passaggio nella sua carriera.

Il calciatore ha parlato a ‘Mozzart Sport’, media serbo. L’attaccante ha detto di essere concentrato sulla Fiorentina, società in cui è arrivato in estate per ritrovare spazio e continuità dopo il difficile adattamento al Real Madrid e i sei mesi neppure troppo esaltanti all’Eintracht Francoforte, squadra con cui si era imposto.

Fiorentina, Jovic: “Concentrato sui viola, do il massimo”

L’attaccante Luka Jovic nell’intervista concessa a ‘Mozzart Sport’, e ripresa da ‘Tuttomercatoweb’, ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina: “Sto molto bene qui, sono concentrato e non ricordo di essere stato più felice. Continuerò a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi di squadra in questa stagione. Spero di lasciare un segno importante a Firenze”.

Ha parlato anche delle sue esultanze rabbiose e polemiche: “L’esultanza è istinto, emozione pura. Non voglio offendere nessuno ma agisco secondo il momento. Chiedo di avere pazienza e comprensione. Ripagherò tutto nel miglior modo possibile, di questo non bisogna avere dubbi”.

Il calciatore viola, infine, ha spazzato via il discorso Real Madrid: Sono un giocatore della Fiorentina e in questo momento sono totalmente intenzionato a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Non è il momento di parlare del mio passato, anche se si chiama Real Madrid. Posso dire però di essere orgoglioso di aver fatto parte di un club così prestigioso”.