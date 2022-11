Pioli, il caso De Ketelaere e la gestione di Origi: le possibili novità

Caso De Ketelaere? Il fantasista belga continua a riscontrare diverse difficoltà all’interno del sistema tattico rossonero. Servirà tempo e pazienza, ma Pioli potrebbe meditare alcune novità

Rendimento al di sotto delle aspettative e punto interrogativo sulla titolarità certa di De Ketelaere in vista del proseguimento della stagione. Il fantasista belga potrebbe subire il pressing di Diaz per un potenziale ballottaggio per tutto il corso della stagione.

Sbagliato e prematuro parlare di bocciatura totale per De Ketelaere, ma il giovane trequartista continua a faticare, sia dal punto di vista individuale, sia dal punto di vista tattico. Non è escluso che la forte concorrenza di Diaz possa sbloccare l’ex Bruges già dalle prossime giornate.

Ci si aspettava sicuramente di più dopo un investimento da circa 40 milioni di euro, ma il Milan e Pioli restano totalmente fiduciosi in vista della seconda parte di stagione. Il tecnico rossonero ha già bocciato sul nascere la possibilità di vedere il belga dirottato sulla fascia destra.

Milan, il caso De Ketelaere e l’impatto di Origi: tutte le novità

Tempo e pazienza per De Ketelaere, mentre Origi sembrerebbe aver già convinto il suo allenatore dopo una prima parte di stagione caratterizzata dai troppi infortuni. L’attaccante belga avrà modo di ritagliarsi il suo spazio con costanze e continuità.

Giusto, però, fare una doverosa precisazione. Ora come ora, considerato anche lo straordinario momento di forma di Giroud, il centravanti titolare del Milan resta l’ex Chelsea. Giroud, autore di una doppietta anche nell’ultima sfida di Champions League è pronto a confermare la sua totale leadership offensiva.