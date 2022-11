Baiano: “Batistuta a Firenze non farebbe la figurina. Viola? Mancati quei due…”

Ai microfoni di SerieANews.com è intervenuto Francesco Baiano, ex Fiorentina e Napoli, per parlare sia dei viola che di Batistuta.

Dopo un inizio abbastanza traumatico, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si è qualificata per gli spareggi di Conference League. Nell’ultimo turno della fase a gironi, i viola hanno battuto il Riga FS con un secco 0-3, reti di Barak, Cabral e Saponara, ma non sono comunque riusciti a superare in classifica l’Istanbul Basaksehir.

Una volta passato il turno di Conference League, la Fiorentina è ora chiamata ad un recupero in campionato, visto che è tredicesima in classifica con soli 13 punti raccolti in dodici giornate. In queste settimane, oltre alle vicende di campo della squadra di Vincenzo Italiano, in casa gigliata si è parlato molto dell’ipotesi di vedere Gabriel Omar Batistuta come dirigente. La redazione di SerieANews.com ha intervistato Francesco Baiano, ex giocatore sia dei viola che del Napoli, per parlare proprio del momento che sta attraversando il team toscano.

La Fiorentina ha vinto le ultime tre partite, questi successi sono dei segnali di ripresa?

“Vincere, ovviamente, ti dà entusiasmo. Speriamo che recuperi in campionato perché, come ha detto lo stesso Italiano, la classifica non rispecchia il valore della squadra”.

Cosa è mancato alla Fiorentina in questo primo scorcio di stagione?

“Sono mancati due giocatori: Milenkovic e Gonzalez. La Fiorentina non può fare a meno di questi due calciatori ed in più, ovviamente, Italiano ha una rosa che non è per nulla abituata ad affrontare il doppio impegno. In campionato ha pagato dazio, mentre in Conference League, sinceramente, era difficilissimo non passare, considerando che nel girone c’erano due squadre equivalenti ad una Serie C italiana ed una che in Serie A può lottare solo per la salvezza. Il Basaksehir è un team discreto, mentre le altre due erano improponibili per una competizione europea”.

Francesco Baiano: “Batistuta alla Fiorentina sarebbe un valore aggiunto”

A proposito di Conference League, la Fiorentina può ambire a vincerla?

“Può sicuramente ben figurare, poi per vincere bisogna avere sempre anche un po’ di fortuna. Ci sono tante variabili affinché una squadra riesca ad alzare un trofeo: dai sorteggi, alla condizione del calciatori”.

In queste settimane si è parlato dell’ipotesi di Batistuta come possibile dirigente della Fiorentina. Lei ha giocato insieme all’argentino, come lo vedrebbe in questo ruolo? La società lo vorrebbe?

“Se n’è parlato di questa possibilità, ma non credo. Quando viene a Firenze, vedo spesso Bati. E’ normale che per lui sarebbe bellissimo assumere un ruolo del genere, ma bisogna vedere se la proprietà vuole un personaggio come Batistuta. Io penso che, ovviamente, sarebbe un valore aggiunto. Se la società è intenzionata a chiamarlo? Questo non lo so, vedremo. Si parla da tanti anni di Batistuta come dirigente, ma poi non accade mai. Il problema è che questi valori aggiunti possono oscurare e bisogna capire se le persone che comandano accettino il passare in secondo piano. Gabriel vorrebbe un ruolo di primissimo piano e non uno in cui farebbe da figurina”.

Lei ha giocato anche nel Napoli, come vede la squadra di Luciano Spalletti?

“La strada è ancora lunga, ma il Napoli gioca il miglior calcio d’Europa. Luciano sta facendo un lavoro straordinario, ma spero che poi non venga criticato in caso di una sconfitta. Ci deve essere equilibrio. Spero che il Napoli vinca lo Scudetto, anche perché Spalletti se lo meriterebbe per la carriera fantastica che ha avuto”.