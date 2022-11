Cremonese-Milan, la scelta di Pioli fa discutere: è escluso

Il Milan si prepara ad affrontare la Cremonese: un top player rossonero, a sorprese, rischia di essere escluso dalla formazione titolare.

Ultimi preparativi in casa Milan in vista della gara odierna contro la Cremonese. Un crocevia da non fallire per i rossoneri, reduci dalla vittoria ottenuta ai danni dello Spezia. Il Napoli, infatti, dista 6 punti ed un passo falso oggi rischierebbe di compromettere in maniera definitiva i sogni di gloria del club. Servirà quindi fare bottino tuttavia l’impresa non si preannuncia facile, alla luce delle assenze di Teo Hernandez e di Olivier Giroud. E non finisce qua, perché dall’undici titolare rischia di mancare anche un altro top player.

Si tratta di Rafael Leao, impalpabile nelle ultime due partite di campionato. La sua stagione, fin qui, può essere considerata positiva dal punto di vista realizzativo (6 reti e 9 assist in 18 presenze complessive). Eppure il club si aspetta ancora di più dal suo elemento di maggior tasso tecnico. Nascono da qui le riflessioni dell’allenatore. Il quale, come confermato da ‘Tuttosport’, sta valutando l’idea di farlo partire inizialmente dalla panchina per poi, eventualmente, gettarlo nella mischia durante l ripresa.

Una scelta dettata in parte dal turnover ma soprattutto dalla volontà di spronare il portoghese a ritrovare la continuità che lo aveva contraddistinto lo scorso anno e che gli aveva consentito di diventare uno dei principali trascinatori nella cavalcata verso lo scudetto. La decisione definitiva verrà presa soltanto a ridosso del fischio d’inizio. Pioli, intanto, ha provveduto ad individuare il suo possibile sostituto.

Milan, Leao verso la panchina contro la Cremonese

I riflettori, in tal senso, sono puntati su Ante Rebic scivolato indietro nelle gerarchie in questi mesi: per lui appena 338 minuti in Serie A, “conditi” comunque da 3 gol e 2 passaggi vincenti. La sua ultima presenza da titolare risale al 22 ottobre. Poi, da quel momento, 2 esclusioni consecutive dalla formazione titolare con conseguenti subentri privi di particolari spunti. Ora, per lui, ecco la nuova chance per tornare a brillare.

Per quanto riguarda Leao, il suo è un nome ricorrente negli uffici di Paolo Maldini e Frederic Massara. La trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 si è complicata e a poco è servito l’incontro avuto con l’avvocato che lo rappresenta, Ted Dimvula. La distanza tra richiesta ed offerta continua ad essere ampia e a complicare il tutto è la querelle esistente che vede protagonista suo malgrado il calciatore e lo Sporting Lisbona. La Premier League ha iniziato a seguirlo con interesse. Il Milan deve muoversi per evitare la beffa di mercato.