Milan, pari e nervosismo a Cremona: arriva lo sfogo in diretta

Dopo il pareggio del Milan di questa sera contro la Cremonese di Alvini, c’è stato uno sfogo in diretta che ha fatto un po’ rumore.

Il Milan non sta attraversando un grandissimo in periodo in campionato. Infatti, se in Champions League si sono qualificati per gli ottavi di finale, i rossoneri in Serie A hanno totalizzato solo 4 punti nelle ultime 3 partite.

Il ‘Diavolo’, infatti, negli ultimi tre turni di campionato ha vinto solo contro lo Spezia, mentre ha perso contro il Torino ed ha pareggiato questa sera contro la Cremonese di Massimiliano Alvini.

Il Milan ha certamente avuto più di qualche occasione per passare in vantaggio, ma ha trovato di fronte a sé un bravissimo Carnesecchi. Tuttavia, al di là delle parate del portiere della Cremonese, i rossoneri non hanno fornito una gran prestazione. Lo stesso Stefano Pioli non ha nascosto il suo disappunto per la mancata vittoria.

Cremonese-Milan, lo sfogo di Stefano Pioli: “La classifica non ci piace”

Il tecnico rossonero, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘DAZN’ nel post gara di Cremonese-Milan: “Potevamo fare di più. Abbiamo disputato un discreto primo tempo, ma il secondo non è stato all’altezza delle nostre capacità. Distacco con il Napoli? Otto punti sono tanti, questa classifica non ci piace. Non volevamo questo distacco. Bisogna fare i complimenti al Napoli, anche se noi potevamo avere qualche punto in più”.

Stefano Pioli ha poi concluso il suo intervento: “Questa sera potevamo fare di più con la qualità che abbiamo a disposizione, anche se la Cremonese ci ha concesso pochi spazi. Nella seconda frazione di gara c’è stata poca fluidità. Leao? La prestazione complessiva non è stata all’altezza”.