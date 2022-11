Juventus, nuovo stop per la stella: è ufficiale, tremano i tifosi

Brutte notizie in casa Juventus. Il tecnico Allegri deve fare i conti con la costante e preoccupante emergenza in prima squadra.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto finora un’annata con pochi alti e tanti bassi. Il club bianconero è alle prese da inizio stagione con tanti infortuni e la squadra è uscita clamorosamente dal girone di Champions League. Il club bianconero è stato sfortunato soprattutto con i nuovi acquisti ed uno come Paul Pogba non ha mai visto il campo.

Il centrocampista francese è il grande assente di questo inizio stagione e addirittura sarà costretto a saltare i Mondiali in Qatar. Domenica sera la squadra bianconera ha vinto, in maniera solida e concreta, il derby d’Italia contro l’Inter, scavalcando i nerazzurri e riportando l’entusiasmo tra i tifosi.

Domani la squadra vuole continuare il trend positivo e affronterà in trasferta l’Hellas Verona, una delle squadre più in difficoltà di questa stagione. Nelle ultime ore la Juve ha diramato la lista dei convocati per la trasferta veneta e c’è grande stupore e delusione da parte dei tifosi bianconeri.

Juventus, Chiesa e Vlahovic fuori dai convocati

La società bianconera, ha comunicato, mediante i suoi profili social, la lista dei convocati per la trasferta di Verona e subito i tifosi hanno notato una doppia pesante assenza. L’attaccante Dusan Vlahovic non è tra i convocati per il match. Il calciatore è alle prese da settimane con un problema fisico e ancora deve recuperare.

La squadra torinese ha diramato i convocati e in tanti hanno notato una nuova importante assenza. L’esterno offensivo Federico Chiesa salterà il match di Verona con il giocatore che sta recuperando pian piano, ma non può giocare troppi match consecutivi. Brutte notizie per Allegri, che, è ancora alle prese con una vera e propria emergenza in attacco.