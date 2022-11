“Meglio di no”: Milan, l’agente di De Ketelaere vuota il sacco

Arrivano le parole dell’agente di Charles De Ketelaere sul momento che sta vivendo il trequartista belga con la maglia del Milan

Charles De Ketelaere sta vivendo un pessimo momento al Milan da quand’è arrivato. Stefano Pioli, nelle prime uscite stagionali, gli aveva dato tanta fiducia impiegandolo dal primo minuto. Ma nelle ultime settimane, a scendere in campo da titolare è stato Brahim Diaz, oppure è stato adattato un centrocampista. Pian piano, il trequartista belga ha perso posizioni nelle gerarchie dell’allenatore.

I tifosi sono perplessi sul suo rendimento, considerando che è stato pagato oltre 30 milioni di euro. Maldini ha impiegato quasi tutto il budget del Milan per acquistare De Ketelaere e il suo momento sta penalizzando la squadra. Ma c’è da dire che un giocatore arrivato dal Club Brugge ha bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano e il paragone con Kakà non lo ha aiutato.

Milan, le parole dell’agente di De Ketelaere

Tom De Mul, agente di De Ketelaere, ha parlato ai microfoni di Sjot Podcast del suo assistito e del paragone con Kakà: “Il paragone con Kakà era meglio non farlo, non ha fatto bene al giocatore che è arrivato in un nuovo club perché è stato un fenomeno. Ma Charles sente la fiducia della dirigenza e di mister Pioli”. Dopo tutto, non fa per niente bene a un ragazzi di 21 anni essere accostato a un ex Pallone d’Oro, che tra l’altro ha vinto tutto col Milan.

De Ketelaere avrà tempo e modo di esprimersi al meglio con la maglia rossonera. Basta pensare, per fare un esempio, ai primi tempi di Rafael Leao in Serie A. Sembrava non destinato a essere quello che poi è diventato, ma ha avuto bisogno di tempo.