Serie A, i top della giornata 14: stavolta comanda l’Inter

L’Inter asfalta il Bologna, è l’unica squadra che non ha dovuto soffrire fino all’ultimo minuto tra le grandi nel turno infrasettimanale.

I nerazzurri comandano così la nostra formazione top di giornata scelta dai nostri utenti vincendo in due reparti: in difesa con Dimarco e in attacco con Dzeko.

Hanno risposto al sondaggio dei nostri utenti su Youtube 945 persone, ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti, il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

L’Inter comanda con Dimarco, autore di una doppietta decisiva, e Dzeko, protagonista assoluto della gara. Fa un gol, ne potrebbe fare altri ancora, lavora da regista offensivo aprendo gli spazi nella difesa del Bologna e poi fa l’assist a Gosens.

Gli altri due vincitori di giornata sono Carnesecchi, che ha fermato soprattutto nel primo tempo il Milan con le sue parate, e Vlasic del Torino, che con Radonjic ha piegato la Sampdoria.

Il Milan si blocca su Carnesecchi, la Cremonese s’aggrappa a lui

Il Milan si è fermato a Cremona, è stato bloccato sullo 0-0 e ha mandato così il Napoli a +8. Nel primo tempo soprattutto Carnesecchi è stato protagonista di tre-quattro parate meravigliose su Origi, Thiaw, Leao e Messias.

Carnesecchi ha dominato nelle preferenze dei nostri utenti, incassando il 79% dei voti. Insegue Sepe al 12%, il portiere della Salernitana ha fatto di tutto per evitare la sconfitta sul campo della Fiorentina realizzando molte parate importanti.

Chiude Falcone all’8%, la vittoria del Lecce contro l’Atalanta passa anche per un’altra sua prestazione di ottimo livello.

Dimarco con la sua prima doppietta fa rialzare la testa all’Inter

Dimarco contro il Bologna ha realizzato la sua prima doppietta in carriera che arriva in un momento fondamentale. Dopo la sconfitta contro la Juventus per l’Inter era molto importante rialzare la testa e Dimarco, prodotto del vivaio nerazzurro, è stato il principale protagonista della serata di San Siro. Ha giocato un’ora d’altissimo livello, in fiducia, non ci sono solo i gol ma anche tante intuizioni importanti incassando il 78% dei voti.

Al secondo posto c’è Baschirotto che porta a casa il 16% delle preferenze complessive. Il difensore del Lecce, adattato nel ruolo di difensore centrale, è stato invocato anche per la Nazionale dai propri tifosi e sta vivendo una meravigliosa favola. Contro l’Atalanta ha realizzato di testa anche il gol che ha sbloccato il risultato.

La medaglia di bronzo è di Aiwu, che contro il Milan ha realizzato una prova di grandissima attenzione, fermando soprattutto nel secondo tempo tutti gli attacchi dei rossoneri. Incassa il 5% dei voti, chiude la short-list dei difensori Reca, a segno in Spezia-Udinese.

La squadra ligure attacca molto sulle corsie laterali con Holm a destra e Reca a sinistra che ha sovrastato Pereyra e trovato il gol su lancio di Ampadu.

I gioielli del Torino disturbano il dominio dell’Inter: Vlasic batte Calhanoglu

A centrocampo le preferenze sono state un po’ più equilibrate, non c’è un dominatore assoluto riguardo ai voti dei nostri utenti. Poteva esserci un’altra traccia del dominio dell’Inter ma i gioielli del Torino hanno rovinato il piano.

Vlasic e Radonjic hanno comandato le operazioni dopo aver confezionato la vittoria del Torino contro la Sampdoria. Guida Vlasic che ispira il gol di Radonjic e poi segna la rete del 2-0, incassa il 36% delle preferenze.

Insegue al 31% Calhanoglu, che fa l’assist da calcio d’angolo a Lautaro Martinez ed è impeccabile nella trasformazione del rigore. Bonaventura ha preso nuovamente il “vizio del gol”, dopo la rete alla Sampdoria ha sbloccato anche la partita contro la Salernitana su assist di Ikonè.

Non c’è solo il gol nella sua partita, anche l’atteggiamento di grande spessore, sembrava essere su ogni pallone per il dinamismo che lo contraddistingue. I nostri utenti l’hanno premiato con il 23% dei voti.

Chiude il blocco dei centrocampisti Radonjic, gioiello del Torino da tenere d’occhio. È un piacere vederlo giocare, ammirare le sue serpentine con cui buca la difesa della Sampdoria. Il gol del vantaggio granata nasce così.

Dzeko è l’anima dell’Inter, comanda il nostro attacco

Simone Inzaghi non vede l’ora di avere il problema dell’abbondanza, di gestire Lautaro Martinez, Dzeko, Lukaku e Correa, attendendo il pieno rientro del centravanti belga dopo i Mondiali.

Dzeko intanto è l’anima dell’Inter, il centravanti perfetto per far giocare bene la squadra. Fa da regista offensivo, si pone come riferimento mobile per lo sviluppo della manovra, contro il Bologna ha fatto gol e assist a Gosens. Nel nostro sondaggio è partito di maggioranza con il 52% delle preferenze.

Il Chucky Lozano è stato decisivo per la vittoria del Napoli contro l’Empoli con le sue “sgasate” sulla fascia destra. C’è il suo zampino nell’azione che porta al rigore, trasforma il tiro dal dischetto diventando il quinto rigorista della squadra e fa anche l’assist per il gol di Zielinski. La finta a Parisi, l’accelerazione sulla fascia e il cross perfetto per Zielinski sono dei frame di un’azione di grande qualità. Il 28% degli utenti del nostro sondaggio ha scelto Lozano che così fa il suo ingresso nella classifica generale degli attaccanti.

Luka Romero non ha ancora compiuto diciotto anni ma ha già segnato il suo primo gol in serie A. È una rete decisiva, ha consentito alla Lazio di battere il Monza che ha risposto colpo su colpo, aveva trovato anche il vantaggio con Petagna annullato per fuorigioco. Il talento classe ‘2004 ha preso il 13% dei voti dei nostri utenti su Youtube.

Chiude al 7% Laurientè che ha fatto impazzire la Roma, prima inventa la giocata sullo 0-0 che porta all’occasione fallita da Traorè. Ci riprova e regala il pareggio al Sassuolo, stavolta Pinamonti non perdona Rui Patricio.

Le classifiche

CLASSIFICA QUATTORDICESIMA GIORNATA

PORTIERI

Carnesecchi 5 punti

Sepe 3 punti

Falcone 2 punti

DIFENSORI

Dimarco 5 punti

Baschirotto 3 punti

Aiwa 2 punti

Reca 1 punto

CENTROCAMPISTI

Vlasic 5 punti

Calhanoglu 3 punti

Bonaventura 2 punti

Radonjic 1 punto

ATTACCANTI

Dzeko 5 punti

Lozano 3 punti

Luka Romero 2 punti

Laurientè 1 punto

La graduatoria ruolo per ruolo

CLASSIFICA GENERALE

PORTIERI

Vicario 20 punti

Meret 18 punti

Maignan 10 punti

Perin 7 punti

Silvestri 7 punti

Milinkovic Savic 7 punti

Carnesecchi 7 punti

Handanovic 6 punti

Falcone 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Audero 5 punti

Dragowski 5 punti

Provedel 3 punti

Montipò 3 punti

Musso 2 punti

Di Gregorio 2 punti

Consigli 2 punti

Terracciano 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 20 punti

Mazzocchi 10 punti

Smalling 8 punti

Milenkovic 7 punti

Dimarco 7 punti

Udogie 6 punti

Theo Hernandez 6 punti

Baschirotto 6 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Mario Rui 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Kalulu 2 punti

Parisi 2 punti

Colley 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Scalvini 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Doig 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 17 punti

Tonali 13 punti

Barella 11 punti

Koopmeiners 10 punti

Lobotka 10 punti

Anguissa 8 punti

Brahim Diaz 7 punti

Vlasic 6 punti

Kostic 5 punti

Bennacer 5 punti

Zielinski 5 punti

Calhanoglu 4 punti

Radonjic 4 punti

Miretti 3 punti

Fagioli 3 punti

Rabiot 3 punti

Lovric 2 punti

Elmas 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Pereyra 2 punti

Samardzic 2 punti

Sensi 2 punti

Djuricic 1 punto

Frattesi 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Hjulmand 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

ATTACCANTI

Vlahovic 19 punti

Kvaratskhelia 17 punti

Osimhen 17 punti

Dybala 10 punti

Arnautovic 6 punti

Immobile 6 punti

Lautaro Martinez 6 punti

Dzeko 5 punti

Rafael Leao 5 punti

Simeone 5 punti

Lookman 4 punti

Felipe Anderson 4 punti

Beto 3 punti

Giroud 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Laurientè 3 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Zaccagni 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Luka Romero 2 punti

Pellegri 1 punto

Berardi 1 punto

Gytkjaer 1 punto