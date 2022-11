Roma, pioggia di milioni e tifosi in festa: la novità fa impazzire i tifosi

Si profila un’importante novità per la Roma, che dovrebbe essere ufficiale a partire da luglio 2023: ecco di cosa si tratta.

Il marchio della Roma ha grandi progetti di crescita. Sicuramente l’arrivo in panchina di José Mourinho ha aiutato a restituire appeal internazionale alla società giallorossa e a incrementare l’interesse da parte dei tifosi tanto in Italia quanto all’estero. Anche l’arrivo di Paulo Dybala in tal senso ha rappresentato un tassello davvero importante.

Secondo le ultime informazioni riferite da ‘Footyheadlines.com’, la società di Friedkin è pronta a una grande novità: dal prossimo anno cambierà lo sponsor tecnico della Roma.

I giallorossi vestono New Balance come sponsor tecnico, ma la società statunitense ha trovato un accordo con Adidas durante le scorse settimane.

Roma, addio New Balance: dal prossimo anno torna Adidas

Il noto marchio di abbigliamento e prodotti sportivi ha già vestito la Roma dal 1991 al 1994, quindi si tratterà di un vero e proprio ritorno della società tedesca negli affari di merchandising dei giallorossi. Le divise di Adidas saranno quelle utilizzate nella prossima stagione, quindi la presentazione delle stesse avverrà a luglio del 2023. Nessuna anticipazione è stata diffusa in merito ai trend che caratterizzeranno il nuovo abbigliamento tecnico.

Ciò che si sa è che la Roma sarà “squadra premium” e non “elite”. Il livello più importante al momento, infatti, è occupato da Manchester United, Real Madrid, Juventus, Arsenal e Bayern Monaco. I giallorossi saranno sulla stessa linea di Celtic e Ajax, per un contratto dalla durata pluriennale: la Roma sarà tra le società italiane più pagate dopo la Juventus. I sospetti su questo “matrimonio” erano già sorti quando Mourinho ha fatto da testimonial a un nuovo punto vendita Adidas a Via del Corso così come Cristante e Mancini. La novità è in arrivo.