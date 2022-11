Calciomercato Milan, Maldini fa sul serio: colpo gratis

Paolo Maldini inizia a fare sul serio per il mercato del Milan, prepara quindi il colpo a parametro zero per l’estate prossima

Paolo Maldini è al lavoro per alzare il tasso qualitativo della rosa di Stefano Pioli. I risultati negativi del Milan in questa stagione sono dovuti, infatti, a una panchina troppo corta in certi frangenti, soprattutto quando c’era l’impegno della Champions. In ogni caso, il club rossonero è alle prese con la trattativa per il rinnovo di Rafael Leao, apparsa molto complicata viste le richieste altissime dell’entourage.

Leao è in scadenza nel 2024 e in caso di mancato rinnovo dovrebbe lasciare il Milan per evitare che lasci a zero. E proprio a parametro zero, Maldini sta studiando un colpo molto interessante dalla Ligue 1: si tratta di Houssem Aouar, centrocampista del Lione che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023.

Secondo quanto riferito da FootMercato, Massara e Maldini stanno lavorando per ingaggiare Houssem Aouar dal Lione a parametro zero. Dal 1° gennaio, il centrocampista francese sarà libero di trattare con qualsiasi club. E il Milan proverà proprio a ingaggiarlo, visto che in quella posizione manca quel quid in più che permette il salto di qualità nella seconda parte di stagione. Tra l’altro, i rossoneri hanno avuto tanto talento e fortuna nel pescare grandi giocatori francesi, su tutti Maignan e Kalulu.

Anche la Roma ha espresso un concreto interesse per Aouar, che in questa stagione ha disputato sei partite in Ligue 1 e segnato anche un gol. In totale sono 348′ i minuti giocati dal centrocampista francese: la sensazione è che il suo ciclo al Lione sia finito e che abbia bisogno di una nuova esperienza. In passato, sembrava fatta per il passaggio alla Juventus prima e all’Arsenal poi. Adesso, sullo sfondo c’è il Milan.