Monza, Galliani già scatenato: affare a sorpresa con l’Inter

Il Monza di Berlusconi e Galliani è una delle rivelazioni della stagione. Il club brianzolo è sempre molto attivo sul mercato.

Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi è reduce da un periodo abbastanza positivo. Il club lombardo ha iniziato male la stagione, una serie sorprendente di sconfitte che ha portato la società ad esonerare il tecnico Stroppa. La dirigenza brianzola ha deciso cosi di investire su un profilo giovane come Raffaele Palladino, esordiente come allenatore.

Il tecnico campano ha iniziato nel migliore dei modi, subito ha conseguito una vittoria contro la Juventus ed ha inanellato una serie positiva di risultati. Il Monza ha concluso il 2022 con la vittoria sulla Salernitana, un successo importante che ha allontanato ulteriormente la squadra dalla zona retrocessione.

Attualmente il club brianzolo è quattordicesimo in classifica ed ha diversi punti di vantaggio. Il club ora opererà con tranquillità per cercare di completare bene la stagione e soprattutto realizzare una squadra competitiva per il futuro. Il club lombardo è stato molto attivo sul mercato in estate ed ora è pronto a scatenarsi anche a gennaio.

Monza, piace Gagliardini dell’Inter

Un giocatore il cui futuro è ancora in bilico è Roberto Gagliardini. Inzaghi è soddisfatto del centrocampista, che spesso si fa trovare presente. L’ex Atalanta vorrebbe però giocare di più, il suo contratto è in scadenza e l’Inter potrebbe decidere di cederlo nel calciomercato di gennaio.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il calciatore è nel mirino di diversi club italiani, in particolare Cremonese e appunto il Monza. L’Inter deciderà presto il suo futuro, e se non ci fossero i margini per il rinnovo, potrebbe considerare la cessione in inverno, almeno per racimolare qualcosa e non perderlo a parametro zero.