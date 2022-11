Inter, hai visto che ha detto Icardi? Tifosi in estasi sui social

Icardi, ad anni di distanza dal suo addio all’Inter, è tornato a parlare della sua ex squadra. Le sue parole mandano in estasi i tifosi.

L’addio definitivo si è consumato il 2 settembre 2019. Poi da quel momento, Mauro Icardi e l’Inter sono andati avanti per le rispettive strade. L’argentino ha proseguito la propria carriera al Paris Saint Germain tra alti e (molti) bassi, prima di trasferirsi al Galatasaray. Il club, invece, è andato incontro ad un periodo di rinascita che gli ha consentito di conquistare uno scudetto e mantenersi stabilmente nell’élite del calcio italiano ed europeo.

Nonostante siano trascorsi diversi anni, il legame che unisce l’argentino ai nerazzurri rimane forte. A confermarlo è stato lo stesso calciatore, attraverso una foto pubblicata nelle scorse ore sul proprio profilo Instagram. Ad un tifoso che gli chiedeva quale fosse la squadra più forte in cui ha militato, la punta ha risposto in maniera inequivocabile: con un’immagine di lui con indosso proprio la maglia della Beneamata e la fascia da capitano.

Il tutto, accompagnato da una specifica didascalia: “La più grande in Italia”. Parole che raccontano bene quanto amore provi ancora Icardi nei confronti della sua ex squadra. Un’esperienza lunga 6 anni “condita” da 124 gol complessivi in 219 apparizioni complessive, due titoli di capocannoniere della Serie A conquistati (2014/15 e 2018/18) e quello di giocatore dell’anno (nel 2018). Un bottino positivo a cui fanno da contraltare, però, i zero trofei vinti a livello collettivo e le critiche ricevute dai tifosi che hanno poi fatto da prologo alla separazione.

⚫🔵 #Icardi non dimentica i nerazzurri: “Qual è il più grande club in cui ho giocato? In Italia nel più grande…”#Inter pic.twitter.com/zPLmglmCQ6 — serieAnews.com (@serieAnews_com) November 16, 2022

Per lui, negli scorsi mesi, si era parlato di un possibile ritorno in Italia. Ipotesi poi naufragata, alla luce dell’interessamento mostrato nei suoi confronti dal Galatasaray, che lo ha preso in prestito fino a giugno 2023. Il bilancio, in questa prima parte della stagione, è positivo: 4 reti e 3 assist in 6 apparizioni complessive nel campionato turco.

Numeri che stanno spingendo il club a valutare l’idea di acquistarlo a titolo definitivo dal Paris Saint Germain. Le parti, come confermato di recente dal presidente Dursun Ozbek, torneranno ad incontrarsi più avanti al fine di verificare la fattibile dell’operazione. Si vedrà quindi più avanti. L’Inter nel frattempo, così come l’ormai ex compagna Wanda Nara, continua ad essere sempre presente nel cuore di Icardi impegnato, in questo periodo, in una difficile separazione da Wanda Nara.