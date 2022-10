Icardi-Wanda Nara, ennesimo colpo di scena: la notizia è durissima

L’ultimo colpo di scena sulla storia tra Icardi e Wanda Nara è stato servito ed è un colpo durissimo per la procace argentina

Le pagine del gossip sono tornate ad essere tappezzate dalla storia di Mauro Icardi e Wanda Nara. Questa volta però la storia d’amore sembra essere arrivata realmente ai titoli di coda. Le ultime indiscrezioni hanno trovato conferma nel corso dell’intervista concessa dalla showgirl argentina alla ‘Revista Caras’. La sua liaison d’amore con il rapper L-Gente è autentica.

Mauro Icardi potrebbe dunque dover gettare la spugna dopo anni in cui i due sono apparsi a tratti più vicini e in altri più distanti. Questa volta però la storia sembra al capolinea. L’attaccante argentino del Galatasaray tuttavia vuole abbandonare la scena assestando un ultimo colpo alla ormai ex moglie.

Icardi-Nara, dalla Turchia: “L’attaccante le blocca l’assegno da agente, non vuole più lavorare con lei”

L’ultima indiscrezione è stata pubblicata in Turchia, Paese in cui l’attaccante ex Inter e PSG si è trasferito nel corso dell’estate. L’attaccante, a segno per il momentaneo 2-0 della sua squadra (poi ripresa sul 2-2 dall’Alanyaspor), secondo alcuni siti turchi ripresi dal ‘Corriere dello Sport’, avrebbe deciso di licenziare Wanda Nara.

Negli ultimi anni, infatti, la procace 36enne argentina ha vestito anche i panni dell’agente del marito. Ora però, con la fine del rapporto, sembra essere destinato alla chiusura questo tipo di relazione professionale.

Mauro Icardi, secondo quanto riferito dai portali turchi, avrebbe bloccato un assegno piuttosto sostanzioso (di un milione di euro) intestato proprio a Wanda e staccato dal Galatasaray per il suo lavoro di procuratrice.

Lei, intanto, nelle ultime ore è tornata ad Instabul per riabbracciare i suoi cinque figli dopo aver trascorso parecchio tempo in Argentina, a Buenos Aires. Ha alloggiato in un hotel di lusso presente in città.