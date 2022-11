Mercato Milan, affondo per il nuovo attaccante e occhio alle cessioni

Il mercato del Milan partirà dal possibile affondo su un nuovo attaccante. Una trattativa da coltivare già nel mese di gennaio per poi perfezionarla a cavallo della prossima estate

Punto interrogativo sul recupero di Ibrahimovic e sulla possibile conferma di Rebic, Leao e Giroud in vista della prossima stagione. Ecco perchè la società rossonera sarebbe già pronta spingere il piede sull’acceleratore nel mercato di gennaio, per cercare di gettare le basi per il mercato estivo.

Iberahimovic potrebbe recuperare nei prossimi mesi, ma difficilmente resterà al Milan anche per la prossima stagione. Da valutare anche il futuro di Rebic: l’attaccante croato potrebbe chiedere la cessione per giocare con maggiore costanze e continuità altrove.

Non è esclusa anche la cessione di Leao dinanzi a un’offerta decisamente conveniente. Il Milan potrebbe aprire all’addio del portoghese di fronte a una cifra tra i 100 e i 120 milioni di euro. Il Chelsea osserva interessato. Occhio, però, al piano del futuro di Maldini e della società rossonera.

Mercato Milan, per l’attacco spunta Okafor

Come evidenziato dai colleghi di “Sky Sport DE”, il Milan avrebbe messo gli occhi addosso su Okafor, attaccante del Salisburgo e impegnato nei Mondiali in Qatar con la Svizzera. I rossoneri potrebbero imbastire la trattativa fin da subito per poi perfezionarla in estate.

40 milioni di euro la richiesta del Salisburgo: il Milan proverà a giocare al ribasso per cercare di abbassare le richieste del club tedesco. Per il prossimo anno, invece, salvo clamorosi colpi di scena, Origi resterà in maglia rossonera.