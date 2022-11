Si accende il calciomercato, l’affare è ufficiale: salti di gioia per i tifosi

Il calciomercato entra finalmente nel vivo. L’annuncio è ufficiale, grandi notizie per il tecnico e per i tifosi del club.

Il campionato di calcio di Serie A è fermo e diversi calciatori delle big del nostro campionato (e non solo) sono impegnati nei Mondiali in Qatar. I club di A sono fermi in attesa di ricominciare la preparazione mentre altre squadre sono al lavoro sul calciomercato. Negli ultimi minuti è arrivato il primo colpo.

La Roma di Josè Mourinho ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, l’innesto dell’attaccante norvegese Solbakken. Il calciatore, arrivato a parametro zero, ha firmato un contratto fino al 30 Giugno 2027. Colpo importante della società di Pinto, che, si è aggiudicata un profilo europeo molto interessante.

Solbakken interessava a diversi club italiani ed europei, in Italia è stato negli ultimi mesi accostato a Milan e soprattutto Napoli. Il club capitolino è stato però quello più lesto ad anticipare la concorrenza e far firmare il calciatore.

Calciomercato – Roma-Solbakken, c’è il comunicato

Il club giallorosso ha annunciato l’arrivo del nuovo acquisto sui propri canali e Solbakken ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Credo molto nel progetto, la Roma mi ha colpito fin da subito e desideravo far parte di questo club. Vengo qui in Italia per crescere e migliorare”. Il calciatore ha poi proseguito:

“I tifosi della Roma sono i migliori che abbia mai visto, non vedo l’ora di giocare per loro. Ho spinto tanto per realizzare questo mio desiderio e sono contento di essere qui”. Ottime notizie per Mourinho e per la squadra giallorossa, che, può risolvere il problema attacco. Nuovo acquisto per la formazione capitolina.