Mourinho senza peli sulla lingua: l’annuncio gela tutti i tifosi giallorossi

La Roma, dopo aver preso Solbakken, riflette sui prossimi colpi. Mourinho, però, spegne l’euforia dei tifosi giallorossi.

La prima parte della stagione, per la Roma, è stata contradditoria e non così ricca di soddisfazioni come il club si aspettava. In campionato la squadra di José Mourinho è settima a -3 dal quarto posto mentre il secondo posto nel girone di Europa League obbligherà i giallorossi a disputare un play-off complicato contro il Salisburgo. Il direttore generale Tiago Pinto, dopo aver preso Ola Solbakken, conta di acquistare altri rinforzi tuttavia le complicazioni non mancano.

Nel mirino dei giallorossi, infatti, c’è Evan Ndicka che fin qui ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo ricevute dall’Eintracht Francoforte. La sua intenzione è quella di mettersi alla prova in un altro contesto e, in tal senso, l’Italia rappresenta una meta più che gradita. Il problema è che il difensore classe 1999 è finito anche nel radar della Juventus, che ha già iniziato a muoversi per ingaggiarlo a gennaio.

Strada in salita pure per Davide Frattesi. Il Sassuolo continua a sparare alto (oltre 30 milioni) e l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, di recente, ha fatto sapere di non essere intenzionato a vendere i propri gioielli alla riapertura del mercato. Se ne riparlerà, eventualmente, più avanti ma servirà un’esborso economico che al momento la società non può permettersi. Difficile inoltre prendere elementi militanti nella Premier League.

Roma, Mourinho spegne i sogni di gloria dei tifosi

Ad annunciarlo a chiare lettere è stato proprio il mister originario di Setubal, nel corso della conferenza che precede l’amichevole contro il Nagoya Grampus. “Non abbiamo la forza di andare a prendere giocatori in Premier”. Nella rosa sono presenti due calciatori della Terra di Albione, ma il loro acquisto è stato facilitato da particolari condizioni. “Tammy era un giocatore che voleva mettersi in mostra. Matic ha 34 anni ed ha giocato nei migliori club, è tornato a giocare con me per portare esperienza”.

Per il tecnico, ora, sarà fondamentale recuperare tutti gli infortunati a partire da Georginio Wijnaldum fermo da metà agosto a causa della frattura della tibia destra rimediata in allenamento. L’ex PSG, preso con la formula del prestito con diritto di riscatto, dovrebbe tornare a disposizione nelle prime settimane del 2023. “Abbiamo giocatori importanti infortunati, è importante recuperarli”. La Roma sul mercato resterà in ogni caso vigile, ma prendere top player appare quanto mai complicato.