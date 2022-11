Benfica, Grimaldo è l’uomo dei record: che crescita per lo spagnolo

Alejandro Grimaldo è uno degli assenti illustri in questo Mondiale in Qatar. Numeri straordinari per lo spagnolo.

Uno dei calciatori più talentuosi del calcio spagnolo è il terzino del Benfica Alejandro Grimaldo, tra i calciatori più in forma del calcio europeo. Anche per questo la scelta di Luis Enrique di non convocarlo per i Mondiali in Qatar ha destato clamoroso scalpore e ha stupito tutti. Il laterale ha 27 anni ed ha il contratto in scadenza a giugno, su di lui ci sono gli occhi dei principali club europei.

In Italia la Juventus ha seguito e segue con attenzione l’esterno mancino, uno dei calciatori che ha eliminato la squadra di Allegri dal girone di Champions League. Il Benfica è una delle squadre rivelazione di questa stagione, un club che sta facendo molto bene sia in campionato che in Europa.

I numeri di Grimaldo non sono passati inosservati e Alejandro ha vinto 22 partite nel corso di questa stagione. Il terzino è il calciatore spagnolo che ha vinto più partite nel corso di questa prima parte di stagione. Questo è solo uno dei tanti record osservati da Alejandro, tra i migliori terzini in Europa.

Benfica, che numeri per Grimaldo

Questo e non solo, Grimaldo è il calciatore che ha giocato più minuti al Benfica e tra i calciatori iberici. Nel corso di questa stagione ha disputato 2224 minuti ed ha ottenuto grandi risultati sia nella fase difensiva che soprattutto nella fase offensiva. Grimaldo ha ottenuto gol e assist in tutte le competizioni, ha contribuito a regalare il primo posto in classifica alla sua squadra.

Alejandro ha dato un importante apporto alla sua squadra, e il Benfica ha finito la stagione con ben 12 imbattibilità. Grimaldo, rispetto agli anni passati, è cresciuto molto, anche nella fase difensiva ed è diventato uno dei beniamini dei tifosi. Ora il calciatore ripartirà nel 2023 con l’obiettivo di continuare su questa strada.