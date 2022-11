Juve, avanti tutta sul mercato: c’è l’accordo con il top

La Juve piomba su uno dei grandi campioni della Serie A: ecco le cifre di una trattatavia importanta e dispendiosa, per rinforzare la rosa.

Il suo nome gira in ottica Juventus da diverso tempo, ma oggi i tempi sembrano finalmente maturi per portarlo davvero a Torino. Anche perché la formazione bianconera vuole dare un segnale importante in vista della seconda parte della stagione, che la vedrà concorrere per lo scudetto. Un obiettivo che pareva impossibile dopo il bruttissimo avvio dei ragazzi di Allegri.

Il mercato può dare certezze e basi solide per il futuro, e anche rilanciare il rapporto tra tifoseria e società. Ecco perché alla Juve serve un gran colpo, non solo per motivazioni tecniche ma anche di prestigio e appeal. Anche se, a livello economico, si presenta all’orizzonte un esborso non proprio semplice da gestire.

Per fortuna dei bianconeri, l’obiettivo prediletto non è poi così difficile da abbordare come qualche anno fa. Vuole infatti cambiare squadra, e ha un contratto in scadenza nel 2024 che preoccupa un po’ il suo attuale club. La Juventus potrebbe quindi inserirsi con un’offerta interessante, anche se più bassa delle richieste iniziali, e riuscire a strappare il sì definitivo per gennaio.

Juve su Milinkovic-Savic: come arrivare all’intesa con Lotito

Le richieste per il centrocampista serbo sono note: 100 milioni di euro. Ma con il contratto di Sergej Milinkovic-Savic, come detto, sta scadendo, e la Lazio sa che non potrà trattenerlo facilmente. Ecco così che, secondo ‘Tuttosport’ si profila all’orizzonte una possibilità di accordo con la Juventus, che passa però da un rinnovo di contratto.

I bianconeri hanno già l’accordo con l’agente del giocatore, Mateja Kezman: al giocatore andrebbero 5,5 milioni l’anno più 1,5 di bonus. Ma resta da accordarsi con Lotito: il presidente della Lazio vorrebbe far rinnovare Milinkovic-Savic, inserendo nel contratto una clausola rescissoria da 40-50 milioni. In questo modo, la Juve pagherebbe la clausola per portarsi a casa il sebro.