Mercato Roma, non solo Solbakken: arriva il nuovo attaccante

Il mercato della Roma, dopo l’arrivo di Solbakken, potrebbe entrare nel vivo con l’affondo su un nuovo attaccante. Punto interrogativo sul futuro di Shomurodov, ormai sempre più vicino all’addio nel mese di gennaio

La Roma potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per la ricerca di un nuovo attaccante dopo aver già chiuso l’affare Solbakken. Non è escluso che Mourinho possa bussare alla porta della dirigenza per chiedere l’affondo su un vice Dybala per completare il parco attaccanti per la seconda parte della stagione.

Considerando il ritorno di Wijnaldum posticipato a fine gennaio, Mourinho sarà costretto a utilizzare Pellegrini in posizione più arretrata. Ecco perchè il tecnico giallorosso, oltre a Solbakken, potrebbe richiedere anche una seconda punta per completare l’attacco della Roma.

Nessuna conferma sul possibile interesse per Rebic del Milan, mentre attenzione al profilo di Baldanzi dell’Empoli. Il giovane gioiello della compagina toscana potrebbe vestire la maglia della Roma, ma solamente a partire dalla prossima stagione.

Mercato Roma, il nuovo piano cessioni

Non solo acquisti, massima attenzione anche ai possibili addii. La Roma potrebbe aprire concretamente all’addio di Shomurodov. L’ex Genoa piace particolarmente al Bologna e al Torino, ma i giallorossi accetteranno solamente offerte con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Certo anche l’addio di Karsdorp dopo la rottura definitiva con Moruinho. Il terzino olandese potrebbe lasciare la Capitale già nel corso delle prossime settimane. Nel suo futuro potrebbe esserci la Juventus.