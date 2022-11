“Sostituito perché…”: Argentina, la frecciata di Scaloni a Lautaro Martinez

L’Argentina ha battuto il Messico 2-0, ma Scaloni ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lautaro Martinez che sta facendo molto discutere

Dopo l’incredibile sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita, l’Argentina aveva l’obbligo di vincere contro il Messico per sperare ancora di qualificarsi agli ottavi di finale. La squadra di Scaloni è riuscita a vincere per 2-0, ma ha fatto una grandissima fatica prima di riuscire a strappare i tre punti ai messicani.

L’Argentina, di fatto, non ha certamente brillato per un’ora di gioco, visto che non ha creato nessuna palla gol fino al gol di Lionel Messi al 64’. Dopo la rete del fuoriclasse del PSG, il match per la ‘Seleccion’ è stato sicuramente in discesa. All’87’, infatti, gli argentni hanno chiuso la pratica Messico con la bellissima rete siglata da Fernandez.

Tuttavia, un minuto prima del gol di Messi, Scaloni ha deciso di fare due cambi molto importanti: ovvero Molina per Montiel e Julian Alvarez per Lautaro Martinez. Proprio sul cambio del centravanti dell’Inter, ci sono state alcune dichiarazioni dello stesso Scaloni che stanno facendo molto discutere.

Argentina, Scaloni su Lautaro Martinez: “E’ stato sostituito perché Alvarez mi garantiva più freschezza”

Il CT, infatti, in conferenza stampa ha spiegato il motivo della sostituzione di Lautaro Martinez: “E’ stato sostituito perché sapevo che con Julian Alvarez avrei ottenuto sia più movimento che freschezza. Il tecnico è qui anche per prendere delle decisioni. A volte va bene e a volte va male, oggi è andata bene”.

Lionel Scaloni ha poi concluso il suo intervento: “Abbiamo giocato un match molto difficile, dove abbiamo affrontato una grande rivale. Sono molto orgoglioso di come hanno giocato i nostri giocatori. Adesso dobbiamo andare avanti così con umiltà e testa alta, dobbiamo proseguire con questa squadra”.