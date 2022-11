Juve, anticipare l’arrivo per soddisfare Allegri: l’ultima idea di mercato

La Juve ragiona in vista della riapertura del mercato: l’obiettivo è stato individuato, si studia la strategia per accontentare Allegri.

La Juventus continua a sfogliare la margherita. A gennaio il club, alla luce del prolungato periodo di difficoltà vissuto a Juan Cuadrado, intende regalare a Massimiliano Allegri un innesto di qualità sulle fasce. Il casting è già scattato: tanti i profili finiti nel mirino bianconero, che verranno analizzati dalla dirigenza e dal tecnico nel corso di un meeting in programma nei prossimi giorni. Niente spese folli, in ogni caso: il colpo, infatti, dovrà essere low-cost e funzionale al progetto.

Il primo nome nella lista del direttore sportivo Federico Chrubini è quello di Rick Karsdorp, ormai finito fuori rosa dopo l’attacco ricevuto da José Mourinho al termine di Sassuolo-Roma. Il tecnico portoghese, dal canto suo, non intende ricucire lo strappo ed ha iniziato a spingere per la sua cessione. Il divorzio, stando così le cose, appare imminente tuttavia i giallorossi non intendono svenderlo. L’olandese ha un contratto fino al 2025 e partirà soltanto in presenza di un’offerta concreta. Niente prestiti gratuiti, per capirci.

La Juventus, che contava di ingaggiarlo proprio attraverso questa formula, ha quindi cominciato a battere strade alternative. Una di queste, ad esempio, conduce a Joachim Maehle dell’Atalanta. I primi contatti tra le parti sono scattati, con la Vecchia Signora intenzionata a mettere sul piatto il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Al tempo stesso, in queste ore, sono salite le quotazione di un altro elemento attualmente militante nella Serie A: Andrea Cambiaso.

Juve, si cerca un esterno: può tornare Cambiaso

Il terzino, preso in estate dal Genoa e girato subito in prestito al Bologna, in questa prima parte della stagione è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante tra le fila rossoblù. Per lui, in particolare, 14 presenze complessive “condite” da 2 assist per un totale di 918 minuti trascorsi in campo. Una crescita costante che, come confermato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha spinto il club a valutare in maniera concreta l’idea di anticipare il suo rientro alla base già alla riapertura del mercato.

Le valutazioni, in tal senso, proseguiranno a stretto giro di posta e resta da vedere quale sarà la risposta dei felsinei. Qualcuno, di certo, arriverà. Cuadrado è in scadenza di contratto ed in assenza di un rinnovo (non nei programma della società) al termine del campionato abbandonerà la compagnia. Serve quindi qualcuno che lo sostituisca mantenendo alta l’asticella della qualità. La Juve guarda al futuro: Cambiaso può essere l’uomo giusto da cui ripartire sulle fasce.