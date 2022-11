Calciomercato Inter, Marotta fa la spesa al Mondiale: colpo in arrivo?

Inter, in attesa di ripartire in campionato occhio alla sosta Mondiale. Marotta prepara il regalo di Natale dal Qatar?

La prima parte di stagione è stata alterna e piena zeppa di punti interrogativi. Eppure, i segnali arrivati poco prima della pausa per il Mondiale sono stati comunque incoraggianti. Certo, undici punti dalla vetta sono tanti, ma l’Inter non vuole abbattersi e sa che può rientrare ancora in corsa per i primi posti, soprattutto in caso di vittoria al rientro contro il Napoli.

E poi la sosta non è soltanto utile a Simone Inzaghi per ricaricare le pile e trovare nuovamente energie vitali. Il Mondiale in Qatar è occasione utile anche per Marotta e Ausilio, alla ricerca di rinforzi in vista del mercato invernale. E chissà che il regalino di Natale al proprio tecnico non possa arrivare proprio dalla terra degli emirati, dove la squadra mercato nerazzurra osserva una potenziale lista di obiettivi.

Inter, Marotta fa la spesa al Mondiale: quattro nomi sulla lista dei nerazzurri

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter segue con attenzione quattro nomi che stanno provando a ritagliarsi uno spazio importante al Mondiale. Il primo della lista è Marcus Thuram, che con la Francia ha avuto giusto una comparsata di pochi minuti, ma che attira (e anche tanto) il management nerazzurro in vista di gennaio.

Gli altri invece, sono nomi legati perlopiù al centrocampo, dove Inzaghi chiede un piccolo sforzo per completare l’organico. Marotta – secondo la ‘rosea’ – starebbe seguendo con interesse l’argentino Mac Allister del Brighton e gli americani Musha e Adams. Che sia in arrivo un regalo di mercato per il tecnico nerazzurro direttamente dal Qatar?