Messi vs Ronaldo, la finale dei sogni in Qatar è più vicina

Grande vittoria del Portogallo di Ronaldo. Intanto potrebbe esserci un’intrigante proposta in finale di Coppa del mondo in Qatar.

Con i match di questa sera si sono ufficialmente conclusi gli Ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Nelle sfide odierne la grande sorpresa è l’eliminazione della Spagna, sconfitta ai calci di rigore dal Marocco mentre in serata il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha dominato la Svizzera e gli ha rifilato un sonoro 6 a 1. La notizia della serata riguarda però il cinque volte Pallone d’Oro, mandato solo in panchina da Fernando Santos. Il suo sostituto Gonzalo Ramos ha firmato la tripletta che ha regalato la qualificazione ai Quarti di finale alla sua Nazionale.

Sono rimaste solo 8 squadre nella competizione e quello che all’inizio sembrava solo utopia potrebbe invece avverarsi. Cristiano Ronaldo vs Leo Messi, Argentina vs Portogallo, la finale che segnerebbe un’epoca. I due campioni si contendono da anni la palma di GOAT (migliore di sempre) o almeno in tanti segnano questo scontro tra i due e la Coppa del mondo è l’unico trofeo che manca ad entrambi.

Sia Ronaldo che Messi sono ad un’ultima occasione, sicuramente la stanno giocando in maniera differente (Cristiano ha addirittura perso la titolarità), ma una finale tra loro due sarebbe la giusta conclusione della loro epoca. Il loro cammino è tutt’altro che semplice e forse il Portogallo ha qualche ostacolo in meno. Un cammino che ora andiamo a ripercorrere e tutti noi un pò sogniamo questa possibile finale.

Ronaldo vs Messi, due grossi ostacoli sul loro cammino

Con la vittoria odierna il Portogallo affronterà il Marocco ai Quarti di finale e arriva da grande favorita per entrare nelle prime 4 al mondo. Ronaldo e compagni hanno una grossa chance e attendono dall’altro lato la vincente tra la Francia campione in carica e l’Inghilterra. La Nazionale di Southgate è un ostacolo molto duro, ma in ogni caso entrambe le squadre non sembrano avversari impossibili per i lusitani. Soprattutto con questo Ramos e un centrocampo straordinario, con Bernardo Silva e Bruno Fernandes a fare da regia.

Probabilmente Lionel Messi deve invece fare i conti con due durissime battaglie prima di raggiungere l’eventuale finale. L’Olanda di Van Gaal è un avversario piuttosto ostico e tutt’altro che semplice per l’Albiceleste, una squadra organizzata difensivamente e ricca di talento in attacco. Il vero incubo arriverebbe però in semifinale con la possibilità di una rivincita dell’ultima Coppa America tra Argentina e Brasile.

Non è semplice in fondo, ma la possibilità di vedere la finale Argentina-Portogallo intriga e non poco. Argentina vs Portogallo, Messi vs Ronaldo, il meglio del calcio internazionale ed i due più grandi campioni dell’ultimo ventennio. i tifosi sognano ed anche i due magari sono intrigati dalla possibilità di concludere la carriera con un grosso smacco al rivale. E’ finora un Mondiale fantastico, ma potrebbe diventare leggendario.