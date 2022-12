Joao Felix, il litigio con Simeone e PSG sullo sfondo: ma il futuro è oggi

Joao Felix vuole vincere il Mondiale, ma sta vivendo il momento più complicato della sua carriera dopo il litigio con Simeone

Paulo Futre aveva rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di SerieANews.com, in cui si è soffermato anche sulla situazione che sta vivendo Joao Felix all’Atletico Madrid. In precedenza aveva dichiarato che il litigio con Diego Pablo Simeone era come una questione padre e figlio, poi ha ritrattato. E’ qualcosa di diverso, che potrebbe portare anche a qualcosa di abbastanza grave tra le fila dei Colchoneros. Un addio che avrebbe del clamoroso, considerando che il portoghese è diventato uno dei simboli dell’Atletico negli ultimi anni.

Joao Felix è stato pagato dall’Atletico Madrid oltre 127 milioni di euro dal Benfica. E’ considerato l’enfant prodige del Portogallo, il futuro della Nazionale. E’ chiaro che essendo un classe ’99 ha il futuro dalla sua parte e al Mondiale si sta comportando molto bene. Un gol e due assist in tre partite, e l’obiettivo di diventare campione del mondo, portando la sua Nazione in cima al mondo per la prima volta nella storia. Dopo Qatar 2022, la sua carriera potrebbe proseguire altrove e non più all’Atletico.

Joao Felix, obiettivo Mondiale e poi addio da Simeone

Joao Felix vuole vincere il Mondiale, il futuro è oggi e si chiama Marocco. Il Portogallo deve battere la selezione africana per entrare tra le prime quattro, un evento che non succede dal 2006, quando la squadra di Deco e Figo venne estromessa dalla Francia. Il litigio con Simeone è insanabile, probabilmente non riuscirà a risolversi e lui ha scelto di non parlare del suo futuro, concentrandosi sul Portogallo: “Parlerò con l’Atletico Madrid quando terminerà la competizione”.

Sullo sfondo c’è il PSG, che è uno dei pochi club che potrebbe accontentare l’Atletico Madrid a livello economico. Joao Felix ha un contratto in scadenza nel 2026 e a gennaio potrebbe già lasciare i Colchoneros. Considerando che Lionel Messi potrebbe lasciare a fine stagione e le situazioni di Neymar e Mbappé sono ancora da valutare, il portoghese potrebbe anche raccogliere la loro eredità.